Thứ Tư, 13/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau tại căn cứ quân sự ở Anchorage

Mỹ Nga 13/08/2025 10:09

Theo CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại một căn cứ quân sự ở Anchorage.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Helsinki, Phần Lan, hồi tháng 7/2018. Ảnh: Reuters
Theo RIA Novosti ngày 13/8, kênh CNN đưa tin, tham chiếu đến hai nguồn tin trong Nhà Trắng, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nga và Mỹ sẽ được tổ chức tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage.

"Chỉ có căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở ngoại ô phía Bắc của thành phố đáp ứng các yêu cầu cho một cuộc họp lịch sử, mặc dù Nhà Trắng hy vọng sẽ tránh được tình huống mà nhà lãnh đạo Nga và phái đoàn của ông sẽ gặp phải trên lãnh thổ của cơ sở quân sự của Mỹ” – CNN cho biết.

Theo kênh truyền hình Mỹ này, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo hai nước sẽ được tổ chức ở đó.

Thêm vào đó, sự lựa chọn các địa điểm khác cho thượng đỉnh bị hạn chế, vì Alaska hiện đang ở trong cao điểm của mùa du lịch.

Theo trợ lý tổng thống Nga, Yuri Ushakov, hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Donald Trump sẽ tập trung thảo luận về các lựa chọn để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau thông báo về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ. Thậm chí, ông Zelensky gọi cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska là “chiến thắng cá nhân” của ông Putin.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mô tả thượng đỉnh là “cách thoát khỏi sự cô lập của Nga”, Moskva đã tránh được các lệnh trừng phạt mới từ Washington.

Theo RIA Novosti
