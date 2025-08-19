Quốc tế Ông Trump gọi điện cho ông Putin sau cuộc gặp với ông Zelensky Sau cuộc gặp với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, ông Trump đã gọi cho người đồng cấp phía Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 19/8, trợ lý của nhà lãnh đạo Nga – Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc điện đàm. Nhà lãnh đạo Mỹ thông báo cho người đồng cấp Nga về kết quả đàm phán với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo EU.

"Theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ, một cuộc trò chuyện qua điện thoại đã diễn ra giữa ông Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin” - trợ lý của Tổng thống Nga nói với các phóng viên.

Theo ông Ushakov, cuộc trò chuyện "thực chất và rất mang tính xây dựng" kéo dài 40 phút. Hai nhà lãnh đạo Trump và Putin đã lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine. Các tổng thống đã thảo luận về ý tưởng nghiên cứu khả năng nâng cấp đại diện của Moskva và Kiev trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục liên lạc về Ukraine và các vấn đề khác.

Trước đó, vào lúc 13:30 ngày 18/8 (theo giờ Washington, tức 1:30 sáng 19/8, theo giờ Hà Nội), Tổng thống Trump đã tổ chức cuộc đàm phán với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu bao gồm: Tổng thư ký NATO, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Italy.

Tổng thống Trump đã gọi cuộc họp là "rất hiệu quả". Ông nói rằng các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, sẽ được cung cấp bởi các quốc gia châu Âu khác nhau phối hợp với Mỹ.

Ông Trump giao phó việc điều phối tương tác giữa Moskva và Kiev cho Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.