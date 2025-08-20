Thứ Tư, 20/8/2025
Nhà Trắng công bố 'đội hình' xúc tiến cuộc gặp Putin - Zelensky

Việt Dũng 20/08/2025 08:20

Các quan chức hàng đầu của Mỹ gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ là những người dàn xếp cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Zelensky.

Theo báo The Hill, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 19/8 tuyên bố, Mỹ đang nhận thấy "cơ hội thực sự" để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine và Washington sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc giao tranh ở Ukraine sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ chúng ta đã có cơ hội thực sự cho một nền hòa bình lâu dài. Các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Zelensky được coi là giai đoạn tiếp theo của quá trình thúc đẩy hòa bình", bà Leavitt cho biết.

1444929 whitehouse.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và đặc phái viên Steve Witkoff. Ảnh: Nhà Trắng

Cũng theo phát ngôn viên Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ là những quan chức Mỹ dẫn dắt nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ Nga và Ukraine.

"Tổng thống Trump đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Putin và ông ấy đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán", bà Leavitt nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 19/8, ông Trump bày tỏ kỳ vọng ông Zelensky "sẽ thể hiện sự linh hoạt và làm những gì cần thiết" để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Hiện thời gian và địa điểm chính thức cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky chưa được công bố. Tuy vậy, Thụy Sĩ và Hungary đang nổi lên như những lựa chọn tiềm năng.

