Quốc tế Chuyên gia đánh giá kết quả cuộc gặp hai nhà lãnh đạo Trump-Putin Theo giới chuyên gia, kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin là khởi đầu cho khôi phục quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay quân sự ở Alaska. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 16/8, Lev Sokolshchik, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế trong cuộc phỏng vấn nhận định rằng, kết quả chính của cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được gọi là sự khởi đầu của việc khôi phục quan hệ song phương và chuyến thăm trở lại Moscow của Tổng thống Donald Trump.

"Điều quan trọng nhất theo kết quả là sự khởi đầu của việc khôi phục quan hệ song phương, một chuyến thăm có thể của nhà lãnh đạo Mỹ tới Moskva, điều này sẽ củng cố các động lực tích cực”, chuyên gia Sokolshchik cho hay.

Ông nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ đòi hỏi những nỗ lực có mục tiêu hơn nữa để giải quyết nó, nhưng mong muốn giải quyết nó được thể hiện rõ ràng.

Trước đó, các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Alaska và kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, các nhà lãnh đạo của các nước đã tổ chức một cuộc họp báo chung.

Sau các cuộc đàm phán, Tổng thống Putin nói rằng, tình hình xung quanh Ukraine đã trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc thảo luận ở Alaska, và cũng lưu ý rằng, ông và Trump đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh tốt và tin cậy. Tiếp tục di chuyển trên con đường này, có thể đạt được kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết, chưa đạt được thỏa thuận nào với Nga về một số điểm liên quan đến Ukraine, nhưng các bên có “cơ hội tốt” để đồng ý ký thỏa thuận.

Bình luận với Fox News, Tổng thống Trump cho biết, “chúng tôi có cơ hội khá lớn” để ký kết thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Ngoài ra, ông Trump tin rằng, việc kết thúc xung đột ở Ukraine sẽ đánh dấu một thành tựu quan trọng cho cả Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Zelensky.