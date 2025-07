Thời sự Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Thứ trưởng cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Ngày 21/7, đoàn đại biểu Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Nam Đàn); tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà).

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Văn Hậu

Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các cục và đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Thứ trưởng cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tri ân sâu sắc sự hy sinh mất mát của các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thời gian qua, bên cạnh các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các thế hệ Công an nhân dân quan tâm thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, nhân văn.

Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Văn Hậu

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang và những thành tích, chiến công đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với đấng sinh thành, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của Người. Ảnh: Văn Hậu

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các đấng sinh thành, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của Người.

Đoàn đại biểu nghe thuyết minh về 13 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn. Ảnh: Văn Hậu

Tiếp đó, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Toàn lực lượng Công an nhân dân nguyện hứa luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.