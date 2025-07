Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 21/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở VH&TT và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Nội vụ.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên), đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, Người đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng các Anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 1942) - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên trung, học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Bốn mươi tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Cuộc đời, công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi là tấm gương sáng chói trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam, trong ký ức và niềm kính trọng vô bờ bến của mỗi người dân Việt Nam, làm rạng rỡ truyền thống quê hương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng



Trong giờ phút liêng thiêng này, đoàn đại biểu càng biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiếp bước con đường, sự nghiệp của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước - trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, tại mộ tập thể và Nhà tưởng niệm tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 217 liệt sĩ ngã xuống ngày 12/9/1930 tại cuộc biểu tình lịch sử của hàng ngàn nông dân và các liệt sĩ cách mạng tiền bối, trong phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại mộ tập thể các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930 ở Thái Lão (Hưng Nguyên). Ảnh: Phạm Bằng

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu cho lịch sử hào hùng, oanh liệt của cách mạng Việt Nam; đánh dấu việc Đảng ta - một Đảng cách mạng dù còn rất non trẻ, lần đầu tiên đã thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu và khả năng to lớn trong việc lãnh đạo, đoàn kết và huy động quần chúng Nhân dân; khẳng định bài học sâu sắc về sức mạnh của quần chúng Nhân dân và tầm quan trọng của vai trò lấy Nhân dân làm gốc trong sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh tại Nhà tưởng niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng bộ chính quyền, Nhân dân Nghệ An và cả nước mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, biết ơn sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930 và các liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại Nhà lưu niệm ở phường Thành Vinh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910 - 1941), nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại Nhà lưu niệm ở phường Thành Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; vẹn nguyên tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử thiêng liêng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thành kính dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Phạm Bằng



Đồng chí là biểu tượng hết sức cao đẹp và tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu và giàu đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, nữ trung anh kiệt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng



Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thành kính đặt vòng hoa kính viếng, dâng hương tại Đài tưởng niệm và phần mộ, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh (phường Vinh Hưng).

Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ; hơn 56.000 thương binh, bệnh binh; 65.147 gia đình người có công. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Nghệ An xác định thực hiện chính sách cho người có công với cách mạng vừa là nghĩa tình sâu nặng, trách nhiệm lớn lao, vừa là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đều rất tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ và phát động nhiều phong trào, cuộc vận động, để có thêm nguồn lực chăm sóc tốt hơn, hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn đến các gia đình chính sách và các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Từ nguồn lực huy động được, tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa được gần 19.000 căn nhà tình nghĩa, trao được trên 24.000 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng và tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng đều được phụng dưỡng.

Tỉnh đã xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hơn 1.000 nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ; quản lý, chăm sóc hơn 25.000 ngôi mộ; đồng thời, chỉ đạo triển khai và quy tập hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ.