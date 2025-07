Thời sự Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong khuôn viên Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nội vụ và các địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nay thuộc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An có tổng diện tích hơn 3,2 ha được bố trí thành hai quần thể chính: Nhà tưởng niệm cùng không gian trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp và di tích gốc, nơi lưu giữ các công trình gắn với tuổi thơ và dòng họ của đồng chí.

Đồng chí Lê Hồng Phong có tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, lúc đó thuộc làng Thông Lạng, tổng Phù Long. Lớn lên trong cảnh mất nước, sớm tham gia lao động và hòa mình vào phong trào công nhân ở Vinh, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và quyết tâm dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Năm 1923, đồng chí Lê Hồng Phong rời quê hương, sang Thái Lan, rồi đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động trong tổ chức Tâm Tâm Xã - một tổ chức yêu nước của thanh niên trí thức Việt Nam. Tại đây, đồng chí gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và được cử đào tạo chính trị, quân sự tại Trung Quốc và Liên Xô.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Năm 1931, trong bối cảnh cách mạng Việt Nam bị thực dân Pháp khủng bố, tổ chức Đảng bị tan rã nghiêm trọng, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế cộng sản giao gánh vác trọng trách lãnh đạo việc khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng.

Tháng 3/1935, tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. Cũng trong năm 1935, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản; đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín của Đảng ta trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời ghi nhận tài năng, vai trò của đồng chí Lê Hồng Phong trong giai đoạn cách mạng đầy thử thách.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Trên cương vị Tổng Bí thư và Ủy viên Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong đã chỉ đạo, định hướng các hoạt động cách mạng, đồng thời làm cầu nối giữa cách mạng trong nước với phong trào quốc tế. Từ năm 1936, đồng chí cùng các lãnh đạo của Đảng phát động cao trào đấu tranh dân chủ, tạo nền tảng cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Cuối năm 1937, đồng chí Lê Hồng Phong về Sài Gòn - Chợ Lớn trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng. Ngày 22/6/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Chợ Lớn và kết án 6 tháng tù giam, bị đưa về quản thúc tại quê nhà. Một thời gian ngắn, lo sợ trước hoạt động và ảnh hưởng của đồng chí với phong trào cách mạng đang dâng cao, thực dân Pháp bắt lại đồng chí và kết án 5 năm tù giam, sau đó đày ra Côn Đảo.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Dù bị địch tra tấn, hành hạ dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, tiếp tục duy trì liên lạc, xây dựng tổ chức và lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong nhà tù. Trong những tháng ngày cuối đời, sức khỏe kiệt quệ, đồng chí vẫn nhắn gửi: “Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng rằng, tới phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Đồng chí hy sinh tại Côn Đảo ngày 6/9/1942 khi mới 40 tuổi.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đại biểu dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Với tấm lòng thành kính, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên trung, bất khuất, người học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Sự cống hiến và hy sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trở thành biểu tượng bất diệt về lòng trung thành, ý chí sắt son và khát vọng giải phóng dân tộc, để lại tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.