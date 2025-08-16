Thứ Bảy, 16/8/2025
Xã hội

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Khu Di tích Kim Liên

Minh Quân 16/08/2025 10:18

Sáng 16/8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Mạng lưới tình nguyện Quốc gia tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thị Nga - Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung; Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo xã Kim Liên và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

lễ chào cờ_1
Các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nghi thức chào cờ.

lễ chào cờ_2
Nghi thức chào cờ được thực hiện trang trọng, xúc động. Ảnh: Minh Quân

Đặc biệt, đồng chí Đỗ Thị Nga - Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung, sau chuyến công tác Trường Sa đã chia sẻ những câu chuyện, cảm nhận sâu sắc, góp phần truyền cảm hứng và bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc cho tuổi trẻ Nghệ An.

lễ chào cờ_3
Các đoàn viên, thanh niên hát Quốc ca trong niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung đã trao tặng cờ Tổ quốc từ Trường Sa và ảnh Bác Hồ cho Tỉnh đoàn Nghệ An và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

lễ chào cờ_4
Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung đã trao tặng cờ Tổ quốc từ Trường Sa và ảnh Bác Hồ cho Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã trao tặng Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các cơ sở Đoàn Kim Liên, Nam Đàn, Thiên Nhẫn, Vạn An, Đại Huệ và Khu Di tích Kim Liên, đồng thời, gửi những phần quà tri ân tới các cựu chiến binh đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

lễ chào cờ_7
Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà cho các cựu chiến binh trên địa bàn xã Kim Liên. Ảnh: Minh Quân

Chương trình khép lại trong không khí xúc động và tự hào, để lại thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An hôm nay.

