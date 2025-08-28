Xã hội Hơn một nửa cây xanh đô thị ở TP. Vinh (cũ) bị gãy, đổ do bão số 5 Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh được giao quản lý 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP. Vinh (cũ), nhưng sau trận bão số 5, đã có đến 33.000 cây bị gãy, đổ. Trong khi đó, ngay trước bão công ty này chỉ kịp cắt, tỉa được 200 cây đề phòng gió bão.

Chiều 27/8, hàng loạt cây cổ thụ bị gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến đường của TP. Vinh (cũ) như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Lê Mao.... Tại phường Trường Vinh, thống kê sơ bộ của phường cho thấy, có hơn 3.000 cây xanh đô thị bị gãy, đổ. Còn tại phường Thành Vinh, con số này là hơn 2.200 cây. Trong đó, có nhiều cây ở những tuyến đường đẹp như Lê Mao, Phan Đình Phùng....

Cây xanh bị đổ trên vỉa hè đường Lê Mao. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Hồ Hoàng Khanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết, công ty được giao quản lý, chăm sóc khoảng 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP. Vinh (cũ). Tuy nhiên, qua kiểm đếm, trận bão số 5 vừa qua đã làm hơn 33.000 cây bị gãy, đổ.

Về vấn đề nhiều cây xanh không được cắt tỉa trước khi bão đổ bộ, ông Khanh cho biết "có cắt nhưng không xuể". "Mỗi năm, theo kế hoạch được giao thì chúng tôi chỉ cắt, tỉa từ 3.000-4000 cây. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi cũng đã cắt, tỉa được khoảng 3.000 cây rồi, nhưng so với con số 60.000 cây thì vẫn quá ít. Ngoài ra, trước bão cũng không có nhiều thời gian để có thể cắt, tỉa thêm. Nhiều hộ dân, ngày thường công nhân đến cắt, tỉa cây trước nhà thì không đồng ý, muốn bóng mát. Nhưng đến khi bão gần vào thì lại điện liên tục, nhờ đến cắt tỉa", ông Khanh nói thêm.

Cây xà cừ lớn trên đường Nguyễn Du chưa được cắt tỉa bị bật gốc, đổ xuống mái nhà người dân. Ảnh: Tiến Hùng

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây hàng năm chính quyền TP. Vinh (cũ) đều hợp đồng với Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh để quản lý, chăm sóc cây xanh. Trong đó, năm 2025, TP. Vinh (cũ) ký hợp trị giá hơn 23 tỷ đồng với công ty này để quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trên địa bàn.

Chính quyền phường Trường Vinh thuê người xử lý cây xanh bị ngã trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết, do kinh phí hạn hẹp, nên hàng năm TP. Vinh (cũ) chỉ có thể giao cho công tỉa 2.700 cây xanh. "Kế hoạch này chúng tôi đã hoàn thành ngay trước tháng 8, trước khi mùa mưa bão đến. Ngoài ra, trước khi bão số 5 vào, chúng tôi đã kịp cắt, tỉa thêm 200 cây", ông Dũng nói.

Lãnh đạo Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cũng cho biết, hiện nay, để dọn dẹp hàng chục nghìn cây xanh gãy, đổ, hơn 100 nhân viên của công ty đã được huy động, cùng với nhiều phương để phối hợp với chính quyền các phường, xã rốt ráo xử lý, để hoàn thành trước ngày Lễ Quốc khánh.