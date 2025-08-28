Thứ Năm, 28/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Hơn một nửa cây xanh đô thị ở TP. Vinh (cũ) bị gãy, đổ do bão số 5

Tiến Hùng 28/08/2025 06:45

Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh được giao quản lý 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP. Vinh (cũ), nhưng sau trận bão số 5, đã có đến 33.000 cây bị gãy, đổ. Trong khi đó, ngay trước bão công ty này chỉ kịp cắt, tỉa được 200 cây đề phòng gió bão.

Chiều 27/8, hàng loạt cây cổ thụ bị gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến đường của TP. Vinh (cũ) như Lê Duẩn, Nguyễn Du, Lê Mao.... Tại phường Trường Vinh, thống kê sơ bộ của phường cho thấy, có hơn 3.000 cây xanh đô thị bị gãy, đổ. Còn tại phường Thành Vinh, con số này là hơn 2.200 cây. Trong đó, có nhiều cây ở những tuyến đường đẹp như Lê Mao, Phan Đình Phùng....

bna_aa2.jpg
Cây xanh bị đổ trên vỉa hè đường Lê Mao. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Hồ Hoàng Khanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết, công ty được giao quản lý, chăm sóc khoảng 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn TP. Vinh (cũ). Tuy nhiên, qua kiểm đếm, trận bão số 5 vừa qua đã làm hơn 33.000 cây bị gãy, đổ.

Về vấn đề nhiều cây xanh không được cắt tỉa trước khi bão đổ bộ, ông Khanh cho biết "có cắt nhưng không xuể". "Mỗi năm, theo kế hoạch được giao thì chúng tôi chỉ cắt, tỉa từ 3.000-4000 cây. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi cũng đã cắt, tỉa được khoảng 3.000 cây rồi, nhưng so với con số 60.000 cây thì vẫn quá ít. Ngoài ra, trước bão cũng không có nhiều thời gian để có thể cắt, tỉa thêm. Nhiều hộ dân, ngày thường công nhân đến cắt, tỉa cây trước nhà thì không đồng ý, muốn bóng mát. Nhưng đến khi bão gần vào thì lại điện liên tục, nhờ đến cắt tỉa", ông Khanh nói thêm.

bna_a3.jpg
Cây xà cừ lớn trên đường Nguyễn Du chưa được cắt tỉa bị bật gốc, đổ xuống mái nhà người dân. Ảnh: Tiến Hùng

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây hàng năm chính quyền TP. Vinh (cũ) đều hợp đồng với Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh để quản lý, chăm sóc cây xanh. Trong đó, năm 2025, TP. Vinh (cũ) ký hợp trị giá hơn 23 tỷ đồng với công ty này để quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trên địa bàn.

bna_a12.jpg
Chính quyền phường Trường Vinh thuê người xử lý cây xanh bị ngã trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết, do kinh phí hạn hẹp, nên hàng năm TP. Vinh (cũ) chỉ có thể giao cho công tỉa 2.700 cây xanh. "Kế hoạch này chúng tôi đã hoàn thành ngay trước tháng 8, trước khi mùa mưa bão đến. Ngoài ra, trước khi bão số 5 vào, chúng tôi đã kịp cắt, tỉa thêm 200 cây", ông Dũng nói.

Lãnh đạo Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cũng cho biết, hiện nay, để dọn dẹp hàng chục nghìn cây xanh gãy, đổ, hơn 100 nhân viên của công ty đã được huy động, cùng với nhiều phương để phối hợp với chính quyền các phường, xã rốt ráo xử lý, để hoàn thành trước ngày Lễ Quốc khánh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ

Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ

CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ

CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ

Người dân Nghệ An tấp cập cắt tỉa hàng loạt cây xanh trước thời điểm bão số 5 đổ bộ

Người dân Nghệ An tấp cập cắt tỉa hàng loạt cây xanh trước thời điểm bão số 5 đổ bộ

Phòng, chống bão số 5

Đọc tiếp

Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ

Bão số 5 khiến hàng loạt cây xanh ở Nghệ An bị gãy đổ

CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ

CẬP NHẬT: Bão số 5 quét qua Nghệ An, gió rít liên hồi, nhiều cây xanh ngã đổ

Người dân Nghệ An tấp cập cắt tỉa hàng loạt cây xanh trước thời điểm bão số 5 đổ bộ

Người dân Nghệ An tấp cập cắt tỉa hàng loạt cây xanh trước thời điểm bão số 5 đổ bộ

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Hơn một nửa cây xanh đô thị ở TP. Vinh (cũ) bị gãy, đổ do bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO