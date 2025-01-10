Xã hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sự hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An.

Chiều 1/10, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã trực tiếp trao quà hỗ trợ cho người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại Nghệ An.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Toàn cảnh lễ tiếp nhận. Ảnh: Diệp Thanh

Thời gian qua, ảnh hưởng liên tiếp của 3 cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An. Trên địa bàn tỉnh, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tuyến đường, cầu cống sạt lở, ngập úng trên diện rộng… Ước tính, tổng thiệt hại trên toàn tỉnh là gần 7 nghìn tỷ đồng. Đời sống của hàng vạn người dân, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp bị đảo lộn, mất nguồn thu nhập, thiếu thốn về chỗ ở và sinh hoạt.

Trước tình hình đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ cho người dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do bão lụt 500 triệu đồng, thông qua Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của nhân dân Nghệ An nói chung và đoàn viên, người lao động Nghệ An nói riêng. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền trong chăm lo đời sống cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí cũng mong rằng, chính quyền Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu trong thời gian tới.

Đón tiếp đoàn hỗ trợ, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã báo cáo nhanh những thiệt hại của tỉnh Nghệ An sau cơn bão số 10. Bày tỏ biết ơn trước sự chăm lo của Tổng Liên đoàn Việt Nam với nhân dân và người lao động Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn Nghệ An trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã trực tiếp trao tiền hỗ trợ tại Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An. Cùng đi còn có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Tô Long - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho 12 đoàn viên công ty bị ảnh hưởng trực tiếp, mỗi suất 2 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho một công nhân bị lũ cuốn trôi nhà trong đợt bão vừa qua.

Chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát của đoàn viên, người lao động trong bão lũ, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, tổ chức Công đoàn sẽ luôn là chỗ dựa, kịp thời chăm lo đời sống, quyền lợi của đoàn viên. Đồng thời, bày tỏ mong muốn lãnh đạo công ty luôn đảm bảo chế độ cho người lao động, từ đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, người lao động yên tâm cống hiến, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Trao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Tại sự kiện, đại diện doanh nghiệp bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các cấp chính quyền và công đoàn thời gian qua, tạo điều kiện cho công ty phát triển ổn định. Đồng thời, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác đối với những công nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những phần quà nghĩa tình từ tổ chức Công đoàn là sự động viên kịp thời, giúp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần khôi phục sản xuất tại địa phương.