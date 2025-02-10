Văn hóa Tổng hợp tình hình lũ lụt sau bão số 10 tại Lào Cai Hoàn lưu bão số 10 gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại Lào Cai, từ nhà cửa, nông nghiệp đến hạ tầng giao thông, ước tính hơn 2.750 tỷ đồng.

Lào Cai gánh chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10 Bualoi

Hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) khiến Lào Cai hứng chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Báo cáo đến 11 giờ ngày 1/10 cho thấy 10 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập sâu trong nước. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng, con số gây chấn động đối với địa phương.

Mưa lũ làm hư hỏng hơn 2.300 ha cây trồng, gần 9.900 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Trên 103 ha thủy sản mất trắng, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay.

Hệ thống giao thông của tỉnh bị tàn phá nghiêm trọng. Có tới 7 tuyến quốc lộ và 14 tuyến tỉnh lộ bị ảnh hưởng với hàng trăm điểm sạt lở, khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối.

Đặc biệt, các tuyến đường nông thôn ghi nhận hơn 3.600 điểm sạt lở, với tổng khối lượng đất đá bị vùi lấp lên tới hơn 5 triệu m³. Nhiều cây cầu, công trình cấp nước, thủy lợi và đê điều cũng bị hư hỏng nặng.

Lũ cuốn trôi bùn đất vào 10 nhà máy thủy điện, làm hỏng nhiều thiết bị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện. Hơn 70.000 hộ dân bị mất điện do nhiều cột đường dây bị gãy đổ, sạt lở.

Có 15 cơ sở y tế, 12 trường học bị ngập nước, cùng 27 điểm trường sạt lở taluy. Hàng loạt trang thiết bị dạy học và y tế bị hư hỏng. Lĩnh vực viễn thông cũng ghi nhận 687 trạm BTS bị ảnh hưởng, làm gián đoạn thông tin liên lạc trên diện rộng.

Đến thời điểm 1/10, vẫn còn 150 thôn, tổ dân phố thuộc 9 xã, phường bị chia cắt do ngập úng và sạt lở. Trong số này, 141 khu dân cư bị ngập sâu, 9 điểm bị chặn đường hoàn toàn, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng loạt xã gánh chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10 Bualoi

Xã Văn Bàn: Thiệt hại vượt 37 tỷ đồng

Xã Văn Bàn là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lũ đã khiến 97 ngôi nhà hư hỏng, trong đó có 10 ngôi bị phá hủy trên 70%. Một người mất tích, gần trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá với hơn 255 ha cây trồng hư hại, hàng trăm gia súc, gia cầm bị cuốn trôi cùng hơn 4 ha thủy sản mất trắng.

Hệ thống giao thông sạt lở hàng chục điểm, một cầu dân sinh dài 16m bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt. Hai nhà máy thủy điện Suối Chút bị vùi lấp trong bùn đất. Tổng thiệt hại ước trên 37 tỷ đồng.

Xã Võ Lao: Ước tính thiệt hại 22,5 tỷ đồng

Xã Võ Lao cũng ghi nhận nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Gần 50 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 64 ha lúa, ngô và rau màu bị phá hủy, 12 ha ao cá mất trắng.

Hệ thống giao thông tê liệt với nhiều tuyến đường sạt lở, hai cầu treo hư hỏng nặng. Trường học và công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại vào khoảng 22,5 tỷ đồng.

Xã Dương Quỳ: Thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng

Tại xã Dương Quỳ, mưa lũ đã làm 24 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 23 ngôi sập hoàn toàn. Gần 300 ha lúa và hoa màu bị phá hủy hoặc ngập úng.

Quốc lộ 279 cùng nhiều tuyến đường nông thôn bị sạt lở, giao thông ách tắc. Ngầm tràn Nậm Chố hư hỏng nặng, hệ thống cấp nước bị hư hại khiến nhiều hộ dân thiếu nước sạch.

Một số trường học cũng bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở đe dọa trực tiếp đến học sinh. Ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Xã Minh Lương: Thiệt hại 16,4 tỷ đồng

Xã Minh Lương buộc phải sơ tán 1.700 người dân do mưa lũ. Có 25 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 25 ha nông nghiệp hư hại cùng hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, thủy lợi hỏng, trường học tốc mái.

Nhà máy thủy điện Nậm Xây Lương cũng bị sạt lở. Ước tính tổng giá trị thiệt hại lên đến 16,4 tỷ đồng.

Xã Chiềng Ken: Thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng

Xã Chiềng Ken có 64 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhiều ngôi nhà bị sạt lở hoặc ngập sâu.

Hơn 80 ha lúa, ngô và hoa màu bị phá hủy. 16 công trình hạ tầng hư hỏng nặng, bao gồm đường bê tông, cầu treo, mương thủy lợi. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 8,5 tỷ đồng.

Xã Nậm Xé: Thiệt hại gần 200 triệu đồng

Xã Nậm Xé ghi nhận thiệt hại nhẹ hơn so với các địa phương khác. Một hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở taluy, một tuyến đường liên thôn bị ách tắc do sạt lở khoảng 100 m³ đất đá. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 191 triệu đồng.

Chính quyền đang khẩn trương tìm kiếm ba người mất tích từ sự cố trước đó.

Xã Xuân Hòa: Ước thiệt hại 2 tỷ đồng

Xã Xuân Hòa chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn và lũ dâng. Gần 20 ngôi nhà hư hỏng, 68 hộ dân phải di dời. Gần 78 ha lúa, ngô, rau màu bị phá hủy cùng nhiều tuyến đường bị ngập úng, sạt lở.

Một điểm trường học bị sạt taluy ngay phía sau khu lớp học. Tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Xã Bát Xát: Thiệt hại hơn 13 tỷ đồng

Xã Bát Xát chịu ảnh hưởng nặng nề với 244 ngôi nhà bị tốc mái hoặc sạt lở. Gần 137 ha lúa, ngô và cây hoa màu bị tàn phá.

Giao thông sạt lở hàng chục điểm, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước trên 13 tỷ đồng.

Phường Trung Tâm: Ngập úng và sạt lở diện rộng

Tại phường Trung Tâm, mưa lũ đã cuốn trôi hàng nghìn mét vuông thủy sản, hơn 1.400 gia cầm và nhiều tài sản gia đình.

Nhiều công trình hạ tầng như bờ kè, cầu dân sinh bị hư hỏng nặng. Đây là một trong những địa phương cần hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục thiệt hại.

Xã Lục Yên: Thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng

Xã Lục Yên bị dông lốc và mưa lớn tàn phá hơn 140 ha lúa, ngô, rau màu. Một số tuyến đường bị xói lở, cầu dân sinh sập khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 3,3 tỷ đồng.