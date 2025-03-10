Thời sự Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Chiều 3/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Tham dự có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Phó Chánh Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Thành Duy

Trong 2 tháng qua, Nghệ An liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão lớn. Bão chồng bão khiến đời sống người dân và hoạt động của chính quyền cơ sở gặp muôn vàn khó khăn. Riêng cơn bão số 10 với gió mạnh cấp 7-10, giật cấp 11-14, kèm theo mưa lớn diện rộng từ ngày 27 đến 29/9 đã gây thiệt hại nặng nề.

Tính đến 10 giờ ngày 3/10 (số liệu chưa đầy đủ), tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 2.136 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 82 nhà bị sập, 132 nhà hư hỏng nặng, 1.952 nhà hư hỏng, hơn 62.500 nhà bị tốc mái; 45 trường học ngập, 37 cơ sở y tế hư hỏng; nhiều diện tích sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thiệt hại nặng, cùng hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi, điện lực bị ảnh hưởng.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc cần được phát huy hơn bao giờ hết; qua đó, phát động mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện trách nhiệm, chung tay sẻ chia, động viên nhân dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở bảo đảm hoạt động chính quyền cấp xã thông suốt.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: Thành Duy

Ngay tại buổi lễ, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã trực tiếp đóng góp ủng hộ. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.