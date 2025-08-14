Xây dựng Đảng Khai thác tốt tiềm năng, nguồn lực, đưa Tân An trở thành xã khá của tỉnh Sáng 14/8, Đảng bộ xã Tân An, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: T. C

Xã Tân An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An của huyện Tân Kỳ cũ. Đảng bộ xã Tân An có 3 đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc với 955 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội xã Tân An đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới cụ thể hơn trong phân công và xác định trách nhiệm cá nhân theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Phan Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy xã Tân An phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T. C

Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt 5,13%, giá trị sản xuất ngành ước đạt 452.375 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 ước đạt trên 14.115 tấn; chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, đảm bảo sản xuất an toàn. Quan tâm đầu tư máy móc thiết bị khoa học - kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, thu hoạch, phòng trừ sâu bệnh...

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu cấp tỉnh dự đại hội. Ảnh: T. C

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, xã Tân An xác định mục tiêu "xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; khai thác tốt tiềm năng, nguồn lực đưa Tân An trở thành xã khá trong khu vực và của tỉnh".

Để thực hiện được mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tân An đưa ra 5 quan điểm phát triển, 30 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển.

Theo đó, xã Tân An đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 12,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 80-85 triệu đồng...

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: CSCC

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân An trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T. C

Đồng chí Ngọc Kim Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch không gian phát triển xã theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quy hoạch chung của tỉnh, nhất là Quy hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính công xã. Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn nội lực đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; hạ tầng thương mại, dịch vụ; hạ tầng công nghệ thông tin...

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị xã Tân An tập trung phát triển kinh tế theo hướng xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững. Xác định động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ cao; phát triển nông nghiệp hàng hóa, an toàn, hữu cơ, VietGAP, xây dựng thương hiệu OCOP.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T. C

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; thúc đẩy dịch vụ, thương mại, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đào tạo nghề, tạo việc làm; nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ cho lao động.

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Thái, Thổ sinh sống trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T. C

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới tư duy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm lớn; dám nghĩ, dám làm, gần dân, sát dân. Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội theo hướng sâu sát, hiệu quả; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Tân An. Ảnh: T. C

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.