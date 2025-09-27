Kinh tế Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tuyệt đối không được phép chủ quan trước diễn biến nguy hiểm của bão số 10 Bão số 10 là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tổ chức họp trực tuyến, khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 10. Các đồng chí chủ trì cuộc họp: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia. Nghệ An tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Nghệ An tham gia cuộc họp trực tuyến sáng nay 27/9. Ảnh: Phú Hương

Tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão

Theo báo cáo của đại diện Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo 19h ngày mai 28/9, vùng tâm bão sẽ vào bờ nhưng ngay từ 15h, các tỉnh vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế đã có gió mạnh cấp 9, cấp 10 và sau đó tăng dần. Tất cả các vùng biển ở các địa phương này đều sẽ bị ảnh hưởng, trong đó trọng tâm là các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ sẽ bố trí lực lượng có mặt sẵn tại các khu vực trọng điểm, đề phòng tình huống bị chia cắt, cô lập, mất liên lạc. Ảnh: VGP/MK

Đáng lo ngại, cơn bão dự kiến đổ bộ vùng biển Trung Bộ đúng thời điểm triều cường lên, gió mạnh, nước dâng cao, sóng lớn nên nguy cơ vùng ven biển sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về công trình đê kè và nuôi trồng thủy hải sản, trong đó trọng điểm là Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa được dự báo sẽ rất lớn, trên cả nước ở mức từ 100 - 300 mm, vùng trọng tâm mưa là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trên 400mm, cục bộ trên 600mm, gây lũ quét, sạt lở đất. Sau đó bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở Lào, lượng nước lũ đổ về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ rất lớn.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 10 Bualoi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Tại cuộc họp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: Hiện Bộ Quốc phòng duy trì ứng trực trên 240.580 cán bộ, chiến sĩ và trên 40.000 phương tiện để sẵn sàng ứng phó, chủ động giúp dân thu hoạch hoa màu và kịp thời di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ đưa tàu thuyền vào bờ. Các lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ trên biển; Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng công tác cứu hộ trên không; Binh chủng Thông tin liên lạc kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin liên lạc. Đồng thời, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện để có thể kịp thời vào các khu vực trọng điểm, cùng địa phương khắc phục tình huống.

Chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn là yêu cầu cao nhất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, báo số 10 rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung. Ảnh: VGP/MK

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Bão số 10 đi nhanh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng nên tuyệt đối không được phép chủ quan, cần xác định tinh thần phòng tránh là chính để kịp thời, khẩn trương các biện pháp cần thiết. Trong ngày hôm nay, các tỉnh phải cấm tàu thuyền ra khơi, cấm mọi hoạt động trên biển. Các địa phương trên cơ sở dự báo của ngành KTTV để xác định những vùng bị ảnh hưởng bão, ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu sau bão để có kịch bản, phương án di dân kịp thời.

Các lực lượng hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm do mưa bão. Ảnh tư liệu

Tại các vùng chia cắt phải đảm bảo thông tin liên lạc, lương thực thực phẩm; chủ động phương án để có thể đảm bảo giao thông, liên lạc cả trong mưa bão và sau mưa bão, di chuyển lực lượng, máy móc, thiết bị từ vùng này sang hỗ trợ vùng khác khi cần, nếu vượt quá khả năng của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ. Chuẩn bị phương án, lực lượng, vật tư để gia cố, đưa ra phương án cứu đê khi cần thiết. Xác định rõ trách nhiệm từng người, từng lực lượng, đơn vị trong phòng tránh thiên tai, thực hiện phương án 4 tại chỗ. Phải tăng cường tuyên truyền để nhân dân và các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, để xảy ra hậu quả lớn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành KTTV phải xác định chính xác nhất thời gian bão vào bờ, những khu vực xung yếu liên quan đến đê điều ven biển, khu vực ảnh hưởng triều cường, nước dâng; nêu rõ, cụ thể và chi tiết trong các văn bản chỉ đạo tiếp theo, để các địa phương có cơ sở chuẩn bị, triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương đôn đốc, kiểm tra tất cả các hồ chứa thủy điện, liên hồ chứa cộng hưởng, gắn trách nhiệm các chủ hồ chứa và Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh nếu để xảy ra tình trạng “lũ chồng lũ” khi đã có dự báo mưa lớn trên địa bàn; các hồ chứa phải tính toán để chủ động xả nước kịp thời. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp vào chỉ đạo, hỗ trợ công tác ứng phó bão tại Thanh Hóa và Nghệ An, các bộ, ngành khác sẽ chỉ đạo tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão.