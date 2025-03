Pháp luật Công an Nghệ An tổng kết công tác triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới Ngày 27/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới và công tác chuyển giao - tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ các Sở, ngành về Công an Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Thủy

Dân chủ, minh bạch, khách quan, công tâm, khoa học, thận trọng

Ngay sau khi nhận được chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, trong đó, Công an địa phương chỉ tổ chức 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) và tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành chuyển giao, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều nội dung, biện pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của cấp trên, nhất là công tác phổ biến, quán triệt, tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và trong nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vương Linh

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc (kể cả thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán) để quán triệt, thống nhất về nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, với phương châm, nguyên tắc “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “chủ động đi trước một bước”, “kế thừa, chuyển tiếp vững vàng”, “hạn chế tối đa sự xáo trộn”.

Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đậm nét trong nội bộ và ngoài xã hội để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân trong xây dựng lực lượng Công an Nghệ An vững mạnh toàn diện theo mô hình tổ chức mới.

Công an Nghệ An có 18 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ; 4 đồng chí phó trưởng Công an huyện tình nguyện, xung phong đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng, phó trưởng Công an xã tại các khu vực biên giới, rẻo cao.

Công an Nghệ An là địa phương đầu tiên trong toàn lực lượng hoàn thành sớm nhất việc bố trí, điều động lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, không tổ chức Công an cấp huyện. Đặc biệt, quy trình, phương án bố trí, sắp xếp cán bộ của Công an Nghệ An được Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an biểu dương và đánh giá rất cao và chỉ đạo các Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước học tập và nhân rộng.

Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ với các sở, ngành liên quan để tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao – tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ mới. Ngay sau lễ ký kết (27/02/2025), Công an tỉnh đã triển khai, bố trí tiếp nhận, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trên từ ngày 1/3, đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục, không gián đoạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả bước đầu đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện bộ máy theo mô hình mới tại cơ sở. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp, biện pháp để trong thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác chuyên môn.

“Tuyệt đối không để gián đoạn, ngắt quãng, chậm tiến độ công việc”

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương Công an các đơn vị, địa phương, sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới.

Trước bối cảnh tình hình mới, đặt ra những áp lực, thử thách rất lớn đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Ảnh: Vương Linh

Đồng thời, yêu cầu trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là trưởng Công an cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; quan tâm công tác đào tạo cán bộ, bám nhiệm vụ, bám địa bàn, triển khai hiệu quả các mặt công tác, không để gián đoạn, ngắt quãng công việc, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Các phòng khẩn trương triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được chuyển từ Công an cấp huyện về Công an tỉnh theo phân công, phân cấp; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản có liên quan, bảo đảm hoạt động trôi chảy, hiệu quả. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo hệ lực lượng, không được “khoán trắng”, phó mặc cho Công an cấp xã.

Công an cấp xã triển khai thực hiện ngay các chức năng, nhiệm vụ từ Công an cấp huyện chuyển xuống theo phân công, phân cấp và hướng dẫn của cấp trên. Phân công cụ thể cán bộ, chiến sĩ để quán xuyến toàn bộ tình hình địa bàn, không được bỏ trống, bỏ lọt đối tượng; giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng đồng chí từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản của cấp trên về tổ chức bộ máy mới, nhất là chủ động tham mưu phương án sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp xã khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ khoa học, hợp lý giữa các đơn vị; ưu tiên bố trí cán bộ Công an cấp xã. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của đội thuộc các phòng, các tổ công tác thuộc các phòng, các tổ công tác thuộc Công an cấp xã. Đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng...

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Ảnh: Phạm Thủy.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.