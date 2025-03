Pháp luật Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Công an Nghệ An về việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy và các lĩnh vực liên quan Chiều 4/3, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Minh Tiến - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn công tác làm việc tại Công an tỉnh. Ảnh: Phan Tuyết

Theo báo cáo tại buổi làm việc, ngay khi có chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất các nội dung cần thiết phục vụ công tác chuyển giao chức năng nhiệm vụ. Đối với công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, đến nay công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, cơ sở vật chất, con người đã hoàn thành; lực lượng công an đã tiếp nhận, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cai nghiện ngay từ ngày 1/3/2025, không để gián đoạn, đứt quãng.

Đối với việc triển khai thực hiện phương án 01 ngày 18/2/2025 của Bộ Công an về tổ chức công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã căn cứ tính chất địa bàn, số lượng án, nguồn tin để bố trí hài hòa số lượng điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên giữa cấp tỉnh và cấp xã. Công an tỉnh cũng đã triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về việc phân công, phân cấp thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Duy

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Khi có chủ trương, chỉ đạo của Bộ về việc triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, không tổ chức công an cấp huyện. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho lực lượng công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt các biện pháp để tổ chức thực hiện với tinh thần không kể ngày, đêm, vừa triển khai thực hiện, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Đến nay, việc triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an Nghệ An đã hoàn thành đúng tiến độ. Toàn bộ tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh đã bắt đầu vận hành hoạt động trôi chảy, thuận lợi kể từ ngày 1/3/2025 với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ khi triển khai mô hình, tổ chức bộ máy mới.

Thiếu tướng Trần Minh Tiến - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Duy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Minh Tiến - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công an Nghệ An trong tham mưu, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, các đồng chí đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đảm bảo đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên, lao động hợp đồng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương khi không còn tổ chức công an cấp huyện. Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là công tác phòng chống ma túy để tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh sau khi tiếp nhận, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đưa tỉnh Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước trong thời gian tới.

Đoàn công tác thăm hỏi các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phan Tuyết

Trước đó, đoàn công tác Bộ Công an đã đến kiểm tra, làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Nghệ An đóng tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Tại đây, đoàn kiểm tra quy trình tổ chức cai nghiện, công tác ăn ở, sinh hoạt, lao động của học viên; tình hình điều trị, quản lý cai nghiện…

Trên cơ sở nghe báo cáo về tình hình hoạt động, Thiếu tướng Trần Minh Tiến - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đánh giá cao kết quả tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy của Công an tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ trong quá trình tiếp quản, đảm bảo cơ sở cai nghiện ma túy vận hành liên tục, không bị gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ. Bên cạnh đó, quan tâm giáo dục học viên; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết thấu đáo các chế độ cho công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, cần đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ…