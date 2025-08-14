Thời sự Lãnh đạo toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đảng Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan Đảng trong kỷ nguyên công nghệ. Đổi mới tư duy, áp dụng công nghệ số một cách đồng bộ, quyết liệt, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và phục vụ tốt hơn yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của tỉnh.

Nghệ An ứng dụng chuyển đổi số để tổ chức các hội nghị, cuộc họp trực tuyến mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Phạm Bằng

Tư duy số, hành động số

Tại Nghệ An, việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về chuyển đổi số đã được triển khai nhanh chóng và quyết liệt.

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong Đảng bộ năm 2025 tập trung vào 3 trụ cột: Hạ tầng số, ứng dụng số và dữ liệu số.

Mục tiêu hướng tới là xây dựng và kết nối đồng bộ các dữ liệu theo quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện có hiệu quả việc sử dụng các thiết bị điện tử, phần mềm ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc như chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tiễn, nhiều cơ quan trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã và đang thể hiện rõ tinh thần tiên phong, đổi mới trong công cuộc chuyển đổi số. Những bước đi đột phá không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng mà còn làm rõ giá trị cốt lõi của chuyển đổi số như một phương thức lãnh đạo mới trong kỷ nguyên số.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Các cơ quan Đảng tỉnh tích cực xây dựng lộ trình, kế hoạch và triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào công tác Đảng và chuyên môn. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra mắt Mini App Mặt trận số Nghệ An; Cán bộ cơ quan Đảng ủy Các Cơ quan Đảng Nghệ An xử lý công việc trên môi trường số. Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi công việc chuyên môn. Ảnh: Mai Hoa, Khánh Hồng, Thanh Lê.

Tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt của từng đơn vị.

Mỗi cơ quan đều chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi số cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình làm việc, quản lý hồ sơ, thông tin và phối hợp chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả điều hành, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ cơ quan đầu mối tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, với quan điểm xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt.

Đến nay, 100% cán bộ sử dụng thành thạo phần mềm điều hành, quản lý văn bản điện tử; các hệ thống họp và xử lý công việc trực tuyến được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề ra định hướng đột phá trở thành trung tâm tích hợp dữ liệu, kết nối thông tin, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Trong khi đó, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở nội bộ cơ quan mà còn mở rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội, với mục tiêu kết nối trực tiếp và hiệu quả với nhân dân.

Một dấu ấn quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của Mặt trận là việc ra mắt ứng dụng “Mặt trận số Nghệ An”. Với 12 tính năng đa dạng, từ tin tức cộng đồng, tra cứu văn bản, lịch tiếp xúc cử tri đến chức năng phản ánh kiến nghị, ứng dụng này đã mở rộng không gian kết nối giữa tổ chức Đảng, chính quyền và người dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khẳng định, ứng dụng này còn là “biểu tượng cho sự đổi mới, sáng tạo và nỗ lực trong việc phục vụ người dân của MTTQ Nghệ An”.

HĐND tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện chuyển đổi số. Các kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức theo hình thức "kỳ họp không giấy". Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số theo Nghị quyết 09-NQ/TU, nổi bật với kỳ họp HĐND “không giấy”, nâng cao hiệu quả Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân.

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp làm việc, số hóa tài liệu, tích hợp mã QR cho hồ sơ kỳ họp, hội nghị, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu.

TAND tỉnh và VKSND tỉnh là những đơn vị tiên phong chuyển đổi số. Không chỉ ứng dụng vào quản lý, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc thường nhật, 2 cơ quan còn khai thác hiệu quả phần mềm trợ lý ảo, tiên phong tổ chức phiên tòa trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động tư pháp.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ngày càng được đẩy mạnh. Trong năm 2025, đồng nhất và hoàn thiện hệ thống đánh giá, chấm điểm tất cả tin bài đăng phát trên cả 4 loại hình báo chí và nền tảng số do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An quản lý bằng phần mềm công nghệ.

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tiền kỳ, hậu kỳ, duyệt phát sóng, xuất bản các chương trình, bản tin, ấn phẩm. 80-90% hoạt động chỉ đạo, điều hành, hội họp đều được tổ chức online qua các phần mềm, nền tảng số hóa. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đề án chuyển đổi số toàn diện Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An giai đoạn 2025-2030, tính đến năm 2040.

Tại Trường Chính trị Nghệ An, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt từ tư duy đến hành động. Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo nâng cao kỹ năng công nghệ cho cán bộ, giảng viên, viên chức; ưu tiên đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu, hành chính, biến hoạt động này thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường.

Tại các đơn vị sự nghiệp trong Khối Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An, quá trình chuyển đổi số cũng diễn ra mạnh mẽ. Ảnh: Trường Chính trị tỉnh Nghệ An ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động tác nghiệp, sản xuất chương trình. Ảnh: Mai Hoa, Thành Duy

Nhìn từ các cách làm trên có thể thấy: Chuyển đổi số trong các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đang từng bước trở thành phương thức vận hành thực chất. Mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng đều thiết thực phục vụ mục tiêu nâng cao hiệu quả lãnh đạo, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường tương tác giữa Đảng với Nhân dân. Đó chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “tư duy số, hành động số”, đưa Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiến những bước vững chắc trên con đường đổi mới, hiện đại hóa toàn diện.

Giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ mới

Ngày 17/7/2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính đã ban hành Quyết định số 03-QĐ/BCĐ, thành lập Tiểu ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự chủ động, tinh thần cầu thị và quyết tâm chính trị cao của Nghệ An trong triển khai các đột phá lớn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Việc giao cho đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng nhằm đổi mới, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, thực chất, nâng cao chất lượng trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phong cách công tác, lề lối làm việc, góp phần đưa việc cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng lên tầm mức mới.

Với vai trò hạt nhân chính trị trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã xác định rõ mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: “Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng”.

Cán bộ cơ quan Đảng ủy Các cơ quan Đảng Nghệ An dự Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong chính quyền địa phương 2 cấp bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Cường

Để hiện thực hóa mục tiêu này, một trong hai giải pháp đột phá được triển khai trong 5 năm tới là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng và thực hiện Đề án chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, giai đoạn 2025 - 2030.

Ngay trong năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 02/6/2025 về triển khai thực hiện chuyển đổi số của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2025.

Hướng đến công cuộc chuyển đổi số trong toàn Đảng bộ, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ tất yếu và cấp bách!". Xác định chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, trong công tác đảng là vấn đề mới, chưa có nhiều mô hình để nghiên cứu, học tập nhưng cũng không thể chậm trễ trong bối cảnh cả tỉnh, cả nước đang thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng chuyển đổi số.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng bộ cần tiên phong trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và thực hành chuyển đổi số công tác đảng, nâng cao hiệu năng, hiệu quả giải quyết công việc, rút ngắn khoảng cách đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tới từng cán bộ, đảng viên.

Để cụ thể hóa chủ trương thành hành động, cần nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; gắn việc triển khai với phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực hiện gắn với hậu kiểm để đảm bảo hiệu quả, thực chất.