Thời sự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Những dấu ấn nghị trường Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vừa qua được đánh giá là một kỳ họp lịch sử. Trong “bức tranh chung” ấy, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An đã tô đậm những gam màu riêng: Chủ động chuẩn bị, dày dặn luận cứ, bám sát thực tiễn, phản ánh trọn vẹn tiếng nói cử tri, để lại nhiều dấu ấn nghị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nam An

Sắc sảo, thẳng thắn, giàu hơi thở cuộc sống

Theo dõi các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đoàn Nghệ An luôn mang được hơi thở cuộc sống vào từng ý kiến phát biểu. Những ý kiến sôi nổi, cụ thể, gắn với câu chuyện, con số và trăn trở từ đời sống đó đã tạo nên hình ảnh một đoàn đại biểu sắc sảo, thẳng thắn, trách nhiệm.

Trên nghị trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An - đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm 5 “an”: An sinh, an ninh, an toàn, an dân và an tâm cho cán bộ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại phiên làm việc toàn thể ở Hội trường Diên Hồng, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam An

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra phong trào “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” vẫn thiếu niềm tin thực chất, từ đó đề xuất khẩu hiệu mới “Người Việt Nam yêu người Việt Nam” để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng nội với “giá trị thật, chất lượng thật”.

Đại biểu Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách chất vấn Bộ Tài chính về hiệu quả các khu kinh tế ven biển, chỉ rõ tình trạng nhiều khu dù quy hoạch bài bản nhưng chưa thu hút được dự án chiến lược, thiếu hạ tầng động lực, đóng góp kinh tế còn khiêm tốn. Câu hỏi của ông không chỉ để nghe trả lời, mà nhằm thúc đẩy chính sách bứt phá.

Đại biểu Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh tư liệu: Nam An

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội góp ý cho Nghị quyết xử lý vướng mắc pháp luật, đồng tình với sự cần thiết nhưng yêu cầu nguyên tắc áp dụng phải chặt chẽ, tránh nguy cơ vi hiến.

Về miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ tham mưu, ông đề nghị quy định rõ ràng, không quá mở rộng để vừa bảo vệ cán bộ, vừa giữ nghiêm kỷ luật công vụ.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu thảo luận tại Tổ. Ảnh tư liệu: Nam An

Qua những góp ý này, Thiếu tướng Trần Đức Thuận thể hiện rõ vai trò của đại biểu không chỉ ở nghị trường mà còn trong giám sát, định hướng chính sách, bảo đảm các nghị quyết vừa phù hợp với thực tiễn, vừa tuân thủ chuẩn mực pháp lý, góp phần tạo ra môi trường pháp luật công bằng, minh bạch và đáng tin cậy.

Đề cập đến một vấn đề hết sức thời sự và nhạy cảm hiện nay là bảo vệ dữ liệu cá nhân, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phân tích rõ khái niệm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm trong Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề nghị quy định một số loại dữ liệu cơ bản ngay trong luật để tránh lỗ hổng.

Những góp ý này không chỉ nhằm hoàn thiện luật về mặt kỹ thuật, mà còn phản ánh ý thức trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và thực tiễn phát triển số hóa mạnh mẽ.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu thảo luận tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh tư liệu: Nam An

Ông Phạm Văn Trung, cử tri xã Lam Thành, một người luôn theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nói riêng, bày tỏ sự đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của các đại biểu.

“Các đại biểu không chỉ nêu những vấn đề lớn về kinh tế, chính sách, mà còn quan tâm tới những bức xúc, khó khăn ngay tại địa phương, từ hạ tầng giao thông, dự án thủy lợi tới các chính sách hỗ trợ người dân. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và bảo vệ”, ông Trung chia sẻ.

Tinh thần chủ động và trách nhiệm

Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi các vị ĐBQH để nghiên cứu, tham gia thảo luận tại các phiên họp của Quốc hội đối với 29 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu là thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các phiên họp thẩm tra, cho ý kiến vào các dự án luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chúc mừng ông Lê Văn Thành ở bản Búng, xã Môn Sơn có được niềm vui nhân đôi: Vừa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vừa được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đoàn đã tổng hợp và chuyển 53 kiến nghị; trong đó 35 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh để xem xét, trả lời theo quy định.

Có thể nói, chủ động, trách nhiệm là tinh thần xuyên suốt của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An qua các nhiệm kỳ. Điều này được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Nhiệm kỳ 2021- 2026 của Quốc hội khóa XV đang đi đến chặng cuối. Quốc hội đã thống nhất rút ngắn nhiệm kỳ này 3 tháng so với quy định trước đó và ấn định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Như vậy, khóa XV sẽ còn đúng một kỳ họp vào cuối năm nay. Với tinh thần làm việc, cống hiến đến cùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần chủ động, trách nhiệm và luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khảo sát thực tế tại Trung tâm Hành chính công phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá: Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An là đoàn có số lượng đại biểu nhiều, các ĐBQH trong đoàn đều có những đóng góp quan trọng tại nghị trường.

Các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, mang tính xây dựng, tham gia sâu vào nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước, cải cách hành chính, y tế, giáo dục, tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng yếu của đất nước, được Quốc hội đồng tình, dư luận và cử tri đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và đề nghị các ĐBQH đoàn Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống của các nhiệm kỳ, bản lĩnh, trí tuệ, tham gia đầy đủ, toàn diện trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng yếu của đất nước.

Đồng thời góp sức cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh giám sát, đôn đốc công tác ổn định tổ chức bộ máy và tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để các đơn vị hành chính mới sau khi hợp nhất sẽ hoạt động tốt, kinh tế - xã hội ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn.