Thời sự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp Chiều 15/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp, sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp liên quan đến xem xét trách nhiệm về hình sự, hành chính, dân sự của người có trách nhiệm trong những trường hợp ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp, gồm 6 chương, 35 điều, quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; các biện pháp ứng phó, khắc phục được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; tổ chức thi hành nghị quyết ban bố, lệnh công bố tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tình trạng khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão tham gia ý kiến về nguyên tắc hợp tác quốc tế về tình trạng khẩn cấp. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia góp ý kiến vào dự thảo luật, các đại biểu cơ bản đồng tình về kết cấu, nội dung của dự Luật Tình trạng khẩn cấp; đồng thời tham gia góp ý, bổ sung một số nội dung cụ thể.

Vấn đề được nhiều đại biểu góp ý liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp, nhất là đối với chính quyền cơ sở, tạo sự chủ động trong giải quyết các tình huống khẩn cấp khi chưa có chỉ đạo của cấp trên.

Phó trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh - Quế Thị Trâm Ngọc tham gia góp ý về phân cấp, phân quyền trong thực hiện các biện pháp ứng phó tình trạng khẩn cấp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời cần quy định rõ hơn cơ chế, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm áp dụng các biện pháp trong trình trạng khẩn cấp, tránh chồng chéo trong thẩm quyền, chức năng, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; nghĩa vụ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tham gia và đóng góp vào việc thực hiện các biện pháp ứng phó tình trạng khẩn cấp, như thực hiện di dời nơi ở, thực hiện trưng thu, trưng dụng các tài sản, phương tiện…

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Hoàng Lân

tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến cũng góp ý, đề nghị nghiên cứu bổ sung xem xét trách nhiệm về hình sự, hành chính, dân sự của người có trách nhiệm trong những trường hợp ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp gây ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người khác do lỗi chủ quan, cẩu thả, không xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, chính xác tình hình thực tế.

Mặt khác, cần nghiên cứu, làm rõ thêm quy định về phân công, phân cấp cơ quan chủ trì diễn tập theo quy mô và tần suất tổ chức diễn tập tại địa phương.

TS Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quốc hội cũng cần xem xét, bổ sung đầy đủ, rõ ràng hơn quy định nguyên tắc hợp tác quốc tế về tình trạng khẩn cấp; quyền giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tổ chức họp mà Chủ tịch nước trực tiếp ban hành tình trạng khẩn cấp…

Ngoài ra, các ý kiến cũng góp ý sửa đổi, bổ sung liên quan đến câu chữ, đảm bảo chặt chẽ và trong sáng về văn phong của dự thảo luật; đồng thời tránh chồng chéo, hoặc trùng lặp nội dung giữa các luật hiện hành liên quan.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và khẳng định: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời làm tư liệu để tham gia thảo luận, đóng góp vào quá trình xây dựng luật tại kỳ họp Quốc hội tới.