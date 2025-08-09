Thời sự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự Chiều 8/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Phạm Vũ Cường góp ý liên quan đến các dự thảo luật và đề nghị cần cụ thể hóa các hướng dẫn để luật sau khi ban hành sớm đi vào cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa

Góp ý vào dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự

Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự gồm 4 chương, 38 điều; quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.

Đối tượng áp dụng của luật này gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự với Việt Nam.

Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh - Lô Thị Kim Ngân nêu ý kiến góp ý vào các dự thảo luật. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia góp ý vào dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, các ý kiến cơ bản đồng tình về bố cục và nội dung dự thảo, đồng thời nêu một số góp ý cụ thể, trong đó đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, điều chỉnh thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự đảm bảo tính thống nhất và khả thi trong hệ thống pháp luật; đồng thời phù hợp với cơ cấu tổ chức, cùng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và các nước đối tác, các bên cùng có lợi.

Phó trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh - Hoàng Lân nêu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Ảnh: Mai Hoa

Đồng tình với quy định, Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối có trách nhiệm trả lại hồ sơ cho cơ quan yêu cầu tương trợ tư pháp nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đảm bảo thời gian theo quy định của điều ước quốc tế có liên quan hoặc theo quy định về thời gian của nước được yêu cầu.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể đối với cơ quan yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tránh trường hợp hồ sơ phải trả đi trả lại nhiều lần, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện tương trợ và chi phí.

Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh - Bùi La Sơn tham gia góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số ý kiến cũng góp ý đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát để quy định phù hợp về thẩm quyền thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp dân sự của nước ngoài đối với cơ quan thi hành án khu vực khi mà hiện nay cơ quan này chưa được thành lập và Luật Thi hành án dân sự hiện hành cũng chưa được Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung; đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, chuyển giao văn bản, hồ sơ, tài liệu tương trợ tư pháp về dân sự, chuẩn hóa quy trình thu thập và chuyển giao tài liệu, chứng cứ điện tử…

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh - Trần Văn Mão nêu ý kiến góp ý vào 2 dự thảo luật. Ảnh: Mai Hoa

Góp ý kiến vào dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự

Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, gồm 4 chương, 40 điều; quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp về hình sự. Đối tượng áp dụng của luật này gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với nước ngoài.

Tham gia góp ý vào dự thảo luật này, vấn đề được các đại biểu đề xuất nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền của Viện Kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao cũng như cấp tỉnh trong việc không áp dụng hình phạt tử hình để đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản khác; đồng thời bổ sung thẩm quyền cơ quan có thẩm quyền tương trợ tư pháp về hình sự, đảm bảo phù hợp với cơ quan tư pháp nước ngoài và của Việt Nam.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó là cần quy định rõ các nội dung, trách nhiệm của cơ quan Công an, Tòa án nhân dân và các cơ quan tư pháp khác trong thực hiện nhiệm vụ về tương trợ tư pháp về hình sự.

Một số ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc kỹ về quy định bổ sung việc xem xét yêu cầu liên quan đến hình phạt tử hình so với quy định của Luật Tương trợ tư pháp hiện hành; cân nhắc điều chỉnh quy định về chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp về hình sự sẽ do nước được yêu cầu chi trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; bổ sung thêm điều kiện đảm bảo đối với quy định thời gian người bị chuyển giao bị dẫn giải, lưu lại ở nước ngoài…

Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến tham gia sâu sắc của thành viên dự hội nghị; đồng thời khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo đầy đủ đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như làm cơ sở tham gia trong quá trình xây dựng các luật tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và dân sự, cũng như các vấn đề được đặt ra trong dự thảo luật lần này, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật lập pháp và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật khi ban hành để luật sớm đi vào cuộc sống.