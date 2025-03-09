Pháp luật Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi) Chiều 3/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).

Các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Ngay sau kỳ họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì, cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu, tổ chức một số hội nghị lấy ý kiến của các vị ĐBQH, đại biểu HĐND, chuyên gia, nhà khoa học để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tại phiên họp tháng 8/2025, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, căn cứ nội dung, chính sách và số lượng điều luật dự kiến lược bỏ, sửa đổi, bổ sung mới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất mở rộng phạm vi sửa đổi theo hướng sửa đổi toàn diện và lấy tên gọi là dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).

Sau đó, hồ sơ dự thảo Luật đã được gửi xin ý kiến Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương. Đến nay, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật gồm 5 chương, 44 điều, giảm 47 điều so với Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND hiện hành. Trong đó, đã bỏ 55 điều, kế thừa và sửa đổi 36 điều của Luật hiện hành, bổ sung 8 điều mới, với một số chính sách, nội dung quan trọng về thẩm quyền, hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND...

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, góp ý tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Tại Nghệ An, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi) cũng đã được triển khai lấy ý kiến bằng văn bản tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trong thời gian qua.

Tại hội nghị lần này, đại diện các ĐBQH khoá XV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện một số ban chuyên trách của HĐND tỉnh... tiếp tục có ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật. Trong đó, một số ý kiến đề nghị quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cần quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, yêu cầu của Đảng có liên quan; đồng thời cần rà soát, cập nhật các chính sách, quy định mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp gần đây để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, sửa đổi khái niệm "giám sát" tại khoản 1, điều 2 của Luật hiện hành để xác định rõ hơn tính chất, mục đích, chủ thể chịu sự giám sát của Quốc hội, HĐND...

Đồng chí Trần Đình Toàn - Phó Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh, góp ý tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Một số ý kiến còn đề nghị bổ sung quy định về hoạt động của Thường trực HĐND xem xét báo cáo trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND để kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo đảm không gián đoạn trong thời gian giữa 2 kỳ họp... Đề nghị bổ sung các quy định để tăng cường tính công khai, minh bạch của hoạt động giám sát; đề nghị đăng tải chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết, kết luận giám sát trên các phương tiện thông tin đại chúng; có ý kiến thì cho rằng nên quy định trách nhiệm của cơ quan truyền thông trong việc phản ánh tình hình, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát...

Đồng chí Thái Thị An Chung phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi), của các đại biểu. Sau hội nghị này Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến và có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.