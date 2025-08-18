Thứ Hai, 18/8/2025
Bí mật được ngụy trang tinh vi bên trong gara ô tô vừa bị cảnh sát đột kích

Hồ Giáp 18/08/2025 06:27

Cảnh sát hình sự vừa đột kích gara ô tô Hồng Hải, lật tẩy sới bạc tinh vi với số tiền thắng thua lên tới cả tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, ngụy trang tinh vi trong gara ô tô Hồng Hải tại số 212 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh).

Qua trinh sát, lực lượng công an xác định tụ điểm này do Phan Hữu Hải (SN 1976, chủ gara Hồng Hải) cầm đầu. Để che mắt cơ quan chức năng, Hải cho hoạt động sửa chữa ô tô bình thường phía trước, còn phía sau cải tạo căn nhà 2 tầng thành sới bạc, lắp đặt nhiều lớp cửa kiên cố, hệ thống camera giám sát và bố trí người cảnh giới từ xa.

Mỗi ngày, sới bạc thu hút hàng chục con bạc với số tiền thắng thua mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo người chơi và thu tiền “xâu” để trục lợi.

z6916222430279_2b1976b7299b9cabd2c51c91ac1383c6.jpg
Các đối tượng trong sới bạc bị phát hiện khi cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đến 16h ngày 14/8, cảnh sát bất ngờ đột kích, khống chế toàn bộ hệ thống cảnh giới và bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt tại 2 sới bạc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 216 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài tây, xúc xắc, sổ ghi chép... Kiểm tra nhanh tài khoản cá nhân của các đối tượng cho thấy số tiền phục vụ đánh bạc có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Theo Công an Đà Nẵng đây là “sới bạc tiền tỷ” hoạt động có tổ chức, thường xuyên. Công đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bi-mat-duoc-nguy-trang-tinh-vi-ben-trong-gara-o-to-vua-bi-canh-sat-dot-kich-2432958.html
