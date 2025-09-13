Sức khỏe Nghệ An tổ chức rà soát luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế về tuyến xã Mới đây, Sở Y tế Nghệ An có Văn bản số 3876 /SYT-TCCB về việc báo cáo thực trạng, đăng ký nhu cầu luân phiên, điều động cán bộ về tuyến xã gửi Ủy ban nhân dân 130 xã, phường và các trung tâm y tế trong tỉnh.

Bác sĩ đến khám cho người dân vùng chịu thiên tai. Ảnh Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Thực hiện Công văn số 5851/BYT-TCCB ngày 29/8/2025 của Bộ Y tế, ngày 05/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 9256/UBND-TH về việc luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ về tuyến xã.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực tăng cường cho tuyến xã nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế của các phòng văn hóa - xã hội; đối với các xã, phường chưa có cán bộ có chuyên môn y tế đề xuất nhu cầu cán bộ tăng cường công tác tại phòng văn hóa -xã hội.

Sở Y tế yêu cầu các trung tâm y tế xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực cho các trạm y tế sau sắp theo đơn vị hành chính xã, phường mới đảm bảo tối thiểu mỗi trạm có 2 bác sĩ công tác. Trong trường hợp không thể bố trí đủ số lượng bác sĩ tối thiểu theo quy định, đề xuất nhu cầu bác sĩ luân phiên công tác tại trạm.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và các trung tâm y tế gửi văn bản báo cáo thực trạng, đề xuất nhu cầu cán bộ tăng cường công tác tại phòng văn hóa - xã hội; đề xuất nhu cầu bác sĩ luân phiên công tác tại trạm về Sở Y tế Nghệ An trước ngày 17/9/2025.

Sau khi thực hiện rà soát, Sở Y tế Nghệ An sẽ xây dựng phương án luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực một cách phù hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến và chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tự nguyện đăng ký về công tác tại trạm y tế, phòng văn hóa - xã hội, trước khi thực hiện điều động.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Ở thời điểm này, phòng văn hóa - xã hội của 130 Ủy ban nhân dân xã, phường trong tỉnh có 942 cán bộ; trong đó, có 4 trưởng phòng, 3 phó phòng và 12 cán bộ có chuyên môn y, dược. Ước tính, nhu cầu cần có thêm khoảng 120 cán bộ y tế về công tác tại phòng văn hóa - xã hội của 130 Ủy ban nhân dân xã, phường.