Thời sự Nghệ An tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Sáng 13/9, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thanh tra năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương. Thanh tra tỉnh Nghệ An có đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 130 điểm cầu cấp xã, phường trên toàn tỉnh, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những nhiệm vụ trọng yếu, trực tiếp liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, đến sự trong sạch, vững mạnh của bộ máy Nhà nước.

Trong giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay, công tác này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, phương pháp và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Trung ương đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới: Luật Thanh tra năm 2025; Nghị định số 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Nghị định số 216/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; Thông tư số 02/2025/TT-TTCP ngày 25/6/2025 hướng dẫn thực hiện một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp... tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thực thi nhiệm vụ.

Các đại biểu dự tập huấn. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều địa phương còn lúng túng trong xác định thẩm quyền, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự xã hội vẫn còn hiện hữu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị và từng cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nội dung truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận, làm rõ những vướng mắc từ thực tiễn để hội nghị đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương trao đổi nội dung về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng, cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, công chức, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Hội nghị cũng là diễn đàn quan trọng để trao đổi, phân tích, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là ở cấp xã.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là địa phương thứ 3 trong cả nước tổ chức tập huấn trong lĩnh vực này, thể hiện sự chủ động, quyết tâm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.