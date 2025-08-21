Pháp luật Nghệ An: Thanh tra 10 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thành lập 10 đoàn thanh tra 10 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 7469/UBND-CN ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh.

10 công trình, dự án được Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra, gồm:

Dự án Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô, do Hợp tác xã công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô do Hợp tác xã công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư.

Dự án “Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành” theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án Chia lô đất ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) do Công ty CP Thiết bị và xây lắp Bưu điện Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

Dự án Chia lô đất ở tại xã Nghi Phú (cũ) nay thuộc phường Vinh Phú, bên đường Phạm Đình Toái. Ảnh: Võ Hải

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”, tiểu dự án tỉnh Nghệ An do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Dự án Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ do Công ty Cổ phần Sao Nghệ làm chủ đầu tư.

Dự án Khu Dịch vụ thương mại nhà ở và chung cư cao 6 tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh (cũ) do Công ty cổ phần Đầu tư Cienco4 Land làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và dịch vụ thương mại do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án Chia lô đất ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) do Công ty CP Thiết bị và xây lắp Bưu điện Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và khu vui chơi giải trí công cộng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Phát Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở thấp tầng do Doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh làm chủ đầu tư.

Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Nhật Lân

Theo Kế hoạch số 49/KH-TTR ngày 29/7/2025 của Thanh tra tỉnh, việc thanh tra nhằm các mục đích:

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Xác định nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và các hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị biện pháp khắc phục; tránh thất thoát, lãng phí.

Phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị xử lý đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Thanh tra tỉnh yêu cầu các đoàn thanh tra:

Hoạt động thanh tra tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra.

Thanh tra đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian theo quyết định thanh tra; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo; kế thừa kết quả của cơ quan chức năng về các nội dung liên quan có đủ cơ sở, căn cứ pháp luật.

Dự án Khu nhà ở thấp tầng do Doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

Dự án Khu nhà ở thấp tầng nay thuộc phường Vinh Phú, tiếp giáp đường Trương Vân Lĩnh. Ảnh: Võ Hải

Về nội dung thanh tra, Thanh tra tỉnh chỉ đạo:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Trưởng đoàn thanh tra tham mưu nội dung thanh tra; trong đó lưu ý các nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong việc:

1. Trình tự, thủ tục quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án,

2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán.

3. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; thương thảo, ký kết hợp đồng.

4. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

5. Tình hình triển khai thực hiện: tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình.

6. Công tác quản lý tài chính: bố trí vốn, giải ngân, thanh toán, quyết toán.

7. Việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án, công trình.

8. Đúng giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí...

9. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan quản lý; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

10. Công tác thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Kè biển Cửa Lò, một hạng mục công trình thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2”, tiểu dự án tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Về thời kỳ thanh tra, mốc thời gian được xác định là từ khi các công trình, dự án triển khai cho đến ngày 1/7/2025. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Dự kiến, đến trước ngày 15/9/2025, Thanh tra tỉnh sẽ ban hành kết luận thanh tra.