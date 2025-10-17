Xã hội Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 17/10, Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức thành công Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1.

Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ hiện có 148 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV, NLĐ), trong đó 32 nữ. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thời tiết tại tỉnh Nghệ An và khu vực Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Tiến Đông

Đặc biệt, cơn bão số 3, số 5 và số 10 trong năm 2025 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, gây mưa lớn, ngập lụt, lũ quét đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người lao động, công tác sản xuất, kinh doanh, cũng như hoạt động của công đoàn. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc nên CBCNV, NLĐ phân chia ở nhiều khu vực, gây khó khăn cho hoạt động BCH Công đoàn. Sự thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, khiến một số hoạt động phải thay đổi nhằm phù hợp với chính quyền mới mà Công ty và nhà máy đứng chân.

Đồng chí Hoàng Văn Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ khóa III, báo cáo kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua. Ảnh: Tiến Đông

Mặc dù vậy, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức quản lý vận hành các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ theo đúng quy trình vận hành đã được các cấp phê duyệt, đảm bảo các tổ máy vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả, góp phần giải quyết khó khăn về thiếu hụt nguồn điện cho hệ thống, đặc biệt là vào những tháng cao điểm. Các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của các năm đều đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tiến Đông

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã đạt được những kết quả tích cực trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBCNV, NLĐ. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đúng quy định; Tham gia xây dựng nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, xây dựng và quyết toán quỹ tiền lương, tham gia phân phối quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi theo đúng chế độ quy định. Việc phân phối tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của CBCNV, NLĐ đều được đảm bảo công bằng, công khai.

Đồng chí Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, Công đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến trong việc sắp xếp lực lượng lao động, bố trí việc làm cho đội ngũ CBCNV, NLĐ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị.

Nhờ vậy mà việc làm và thu nhập của CBCNV, NLĐ trong nhiệm kỳ vừa qua được đảm bảo ổn định. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác nâng lương, nâng bậc cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ tham quan học tập kinh nghiệm, nghỉ dưỡng sức theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1. Hàng năm, đơn vị đều tạo điều kiện tối đa cho CBCNV, NLĐ được nghỉ dưỡng theo chế độ quy định. Công ty đã xét nâng lương và chuyển ngạch lương cho người lao động kịp thời, đúng quy định...

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, Công đoàn còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người lao động về chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ với người ốm đau, thai sản, chế độ bảo hiểm... Thường xuyên tổ chức thăm hỏi đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 452 triệu đồng. Hỗ trợ gia đình người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra từ quỹ công đoàn là 20 triệu đồng và từ nguồn kêu gọi các đoàn viên công đoàn ủng hộ là 293,5 triệu đồng...

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Tiến Đông

Công đoàn còn quan tâm đến việc đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho lực lượng kỹ sư vận hành nhà máy và giám sát tại các công trường, xây dựng, sửa chữa các công trình thể dục, thể thao. Hàng năm, phối hợp với chuyên môn, đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng đối với con CBCNV, LĐ có thành tích cao trong học tập; thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ cho các cháu nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu...

Dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam", cho 26 CBCNV, NLĐ tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Tiến Đông

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Doãn Thành - Uỷ viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1, đánh giá cao kết quả mà Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn sẽ cùng phối hợp với bộ phận chuyên môn, thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu SXKD điện do Tổng Công ty Phát điện 1 giao; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV, NLĐ; xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt nhằm thích ứng với yêu cầu của đất nước và EVN trong thời đại mới...

Dịp này, Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa IV, Nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Đồng chí Lê Trung Kỷ - Quản đốc Phân xưởng Vận hành được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ nhiệm kỳ 2025-2030.