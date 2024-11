Kinh tế Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ triển khai kế hoạch thu gom, xử lý rác thải vùng lòng hồ Với lượng rác lớn đổ về khu vực lòng hồ sau mưa lũ, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An triển khai kế hoạch thu gom, xử lý.

Trong những năm gần đây, cứ sau mùa mưa lũ, một lượng rác khổng lồ lại kéo về vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giao thông đường thuỷ mà còn gây ô nhiễm môi trường, đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái, nguồn nước.

Theo ghi nhận thực tế, hiện nay một lượng lớn rác thải đang tập trung trên đoạn sông Nậm Nơn, thuộc bản Hoà Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Lượng rác phủ kín lòng sông kéo dài khoảng 1,5km từ cầu Nậm Nơn (thuộc lý trình Km350+384 trên Quốc lộ 16), về phía hạ nguồn. Ước chừng khối lượng rác có thể lên đến từ 7000-8000m3. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh của người dân địa phương.

Rác thải tập trung đoạn chân cầu Nậm Nơn, kéo dài khoảng 1,5km về phía hạ nguồn. Ảnh: Tiến Đông

Kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc - phụ trách công tác thủy văn của Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: Rác tập kết về khu vực xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) thời gian gần đây chủ yếu là các loại cây gỗ tạp, tre nứa và nguy hiểm nhất là các loại rác thải nhựa theo mưa lũ từ thượng nguồn đổ về. Sau khi nước lòng hồ dâng lên thì rác lại theo nước và gió dạt về khu vực này.



Trước thực tế này, để làm sạch môi trường, phía Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiến hành thu gom, xử lý rác lòng hồ, nhằm đảm bảo an toàn cụm công trình đầu mối, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo phương án xử lý rác do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An lập, rác sau khi được vớt lên sẽ được tập kết tại bãi bồi thuộc vùng bán ngập tại khu vực bản Hoà Lý. Sau đó sẽ được ưu tiên cho các hộ dân trong vùng, các đơn vị có nhu cầu sử dụng, tận dụng làm nguyên, nhiên liệu (chủ yếu là gỗ tạp và tre nứa). Khối lượng còn lại sẽ được thực hiện theo quy trình xử lý. Việc xử lý rác được thực hiện song song với quá trình thu gom.

Lượng rác từ thượng nguồn kéo về đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường trên dòng sông Nậm Nơn. Ảnh: Tiến Đông