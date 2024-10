Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 150 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Tương Dương

Chiều 15/10, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao số tiền 150 triệu đồng hỗ trợ người dân huyện Tương Dương khắc phục hậu quả do mưa lũ vào cuối tháng 9 vừa qua.

Tham dự, về phía chính quyền địa phương có đồng chí Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện các phòng, ban thuộc UBND huyện. Về phía Công ty Thủy điện Bản Vẽ có đồng chí Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty.

Số tiền 150 triệu đồng là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi tới người dân Tương Dương, những hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 4, tính đến 17h ngày 23/9, toàn huyện Tương Dương có 96 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 6 nhà thiệt hại nặng (chủ yếu là do sạt lở khiến đất đá trà vào nhà): xã Xá Lượng: 2 nhà; xã Yên Hòa: 1 nhà; thị trấn Thạch Giám: 1 nhà; xã Yên Thắng: 1 nhà; xã Yên Tĩnh: 1 nhà. Thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp: 13.386 ha lúa ruộng bị ngập, gãy đổ; 7,885 ha ngô, sắn, chuối, mía và rau màu cuốn trôi, vùi lấp.

Về giao thông, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hệ thống ống dẫn nước của một số bản làng cũng bị hư hỏng nghiêm trọng…

Tiếp đó, ngày 30/9, lũ quét, sạt lở xảy ra bất ngờ tại một số địa bàn các xã Lượng Minh, Xá Lượng, Lưu Kiền khiến người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản bị cuốn trôi, nhiều trường học ngập trong nước lũ.