Xây dựng Đảng Đảng bộ các xã Châu Lộc, Quỳnh Tam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng bộ các xã Châu Lộc, Quỳnh Tam đặt ra nhiều mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm lớn, đưa quê hương phát triển hơn nữa.

* Ngày 19/8, Đảng bộ xã Châu Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ được hình thành từ sáp nhập Đảng bộ xã Châu Lộc và xã Liên Hợp.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 205 đại biểu chính thức, đại diện cho 503 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ định BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Lộc. Ảnh: Phan Trung Tú

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng xã Châu Lộc phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; Đột phá trong xây dựng hạ tầng nông thôn đồng bộ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đá trắng, chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu; Đột phá cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị Đảng bộ xã Châu Lộc cần tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; nỗ lực phát triển thành trung tâm chế biến khoáng sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, gắn với quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần phát huy lợi thế đất rừng, đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cũng gợi mở định hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, Thổ. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng chí Nguyễn Như Khôi bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng xã Châu Lộc, với quyết tâm và nỗ lực mới, sẽ có những bước phát triển vững chắc, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, trở thành một trong những điểm sáng của vùng Tây Bắc Nghệ An.

* Ngày 19/8, Đảng bộ xã Quỳnh Tam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng BCH Đảng bộ xã Quỳnh Tam. Ảnh: Hồng Diện

Xã Quỳnh Tam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Quỳnh Tam, Quỳnh Châu và Tân Sơn. Hiện xã có diện tích 103,4 km², dân số 35.568 người; 55 tổ chức cơ sở đảng với 1.125 đảng viên.

Với tinh thần đổi mới, bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Tam lần thứ I xác định mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; phát triển nhanh và bền vững trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy công nghiệp gắn với dịch vụ làm nền tảng, thương mại làm mũi nhọn, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại là khâu đột phá. Xã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Tam. Ảnh: Hồng Diện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Quỳnh Tam tập trung làm tốt xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành của cấp ủy và chính quyền, từ đó tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ với tinh thần “Một địa phương – một tầm nhìn – một hành động – một niềm tin”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các khâu đột phá, cụ thể hóa các Nghị quyết, tạo động lực mạnh mẽ đưa Quỳnh Tam phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.