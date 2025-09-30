Xã hội Lực lượng chức năng xã Chiêu Lưu kịp đưa sản phụ vùng lũ đi sinh an toàn Chiều 30/9, Công an và chính quyền xã Chiêu Lưu, Nghệ An, đã kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ Vi Thị Nhung, trú tại bản Tạt Thoong, đến cơ sở y tế để sinh con an toàn.

Do trời mưa lớn, đường vào bản Tạt Thoong xã Chiêu Lưu có nhiều điểm sạt lở, 4 cầu tràn bị nước lũ ngập, chia cắt đi lại hết sức khó khăn, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nhưng không thể tự di chuyển.

Sản phụ Vi Thị Nhung có dấu hiệu chuyển dạ nhưng không thể tự di chuyển. Ảnh: Lũ Phú



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ đưa sản phụ vượt qua điểm sạt lở và điểm lũ chia cắt ra tuyến đường chính.

Hỗ trợ đưa sản phụ vượt qua điểm sạt lở và điểm lũ chia cắt. Ảnh: Lữ Phú



Sản phụ Vi Thị Nhung đã được đưa đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bằng xe của lực lượng công an trên địa bàn. Ảnh: Lữ Phú

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, sản phụ Vi Thị Nhung đã được đưa đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bằng các xe Công an xã Chiêu Lưu và Hữu Kiệm an toàn để sinh nở, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Hành động trên đã nhận được sự ghi nhận, cảm ơn từ gia đình và người dân địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì dân của lực lượng Công an và chính quyền xã.