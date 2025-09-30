Thứ Ba, 30/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Lực lượng chức năng xã Chiêu Lưu kịp đưa sản phụ vùng lũ đi sinh an toàn

Lữ Phú 30/09/2025 15:23

Chiều 30/9, Công an và chính quyền xã Chiêu Lưu, Nghệ An, đã kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ Vi Thị Nhung, trú tại bản Tạt Thoong, đến cơ sở y tế để sinh con an toàn.

Do trời mưa lớn, đường vào bản Tạt Thoong xã Chiêu Lưu có nhiều điểm sạt lở, 4 cầu tràn bị nước lũ ngập, chia cắt đi lại hết sức khó khăn, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nhưng không thể tự di chuyển.

Kỳ Sơn 1
Sản phụ Vi Thị Nhung có dấu hiệu chuyển dạ nhưng không thể tự di chuyển. Ảnh: Lũ Phú

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ đưa sản phụ vượt qua điểm sạt lở và điểm lũ chia cắt ra tuyến đường chính.

Kỳ Sơn lụt
Hỗ trợ đưa sản phụ vượt qua điểm sạt lở và điểm lũ chia cắt. Ảnh: Lữ Phú
Kỳ Sơn sản phụ
Sản phụ Vi Thị Nhung đã được đưa đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bằng xe của lực lượng công an trên địa bàn. Ảnh: Lữ Phú

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, sản phụ Vi Thị Nhung đã được đưa đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bằng các xe Công an xã Chiêu Lưu và Hữu Kiệm an toàn để sinh nở, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Hành động trên đã nhận được sự ghi nhận, cảm ơn từ gia đình và người dân địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì dân của lực lượng Công an và chính quyền xã.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Vùng lũ Bích Hào, Thành Bình Thọ ngập sâu

Vùng lũ Bích Hào, Thành Bình Thọ ngập sâu

Nghệ An: Nhiều nhà màng chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Nghệ An: Nhiều nhà màng chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Đọc tiếp

Vùng lũ Bích Hào, Thành Bình Thọ ngập sâu

Vùng lũ Bích Hào, Thành Bình Thọ ngập sâu

Nghệ An: Nhiều nhà màng chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Nghệ An: Nhiều nhà màng chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Ngành Y tế Nghệ An thiệt hại gần 27 tỷ đồng do bão số 10

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Lực lượng chức năng xã Chiêu Lưu kịp đưa sản phụ vùng lũ đi sinh an toàn

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO