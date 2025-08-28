Kinh tế Thúc đẩy các dự án phát triển điện lực, năng lượng trên địa bàn Nghệ An Ngày 26/8/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 8855/UBND-CN yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tập trung thúc đẩy các dự án phát triển điện lực, năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Công văn 8855/UBND-CN về việc thúc đẩy phát triển các dự án điện lực, năng lượng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 6347/BCT-VNL ngày 22/8/2025 của Bộ Công Thương, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; định kỳ trước 20 hàng tháng (hoặc đột xuất) tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương về tình hình, tiến độ triển khai.

Năng lượng mặt trời tại các nhà máy của Tập đoàn TH. Ảnh: CSCC

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện tham mưu các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án điện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nhất là đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; khẩn trương, nghiêm túc báo cáo lộ trình, trình tự thủ tục thực hiện cụ thể đối với việc tham mưu lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5822/UBND-CN ngày 20/6/2025.

Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, tập trung thực hiện và kịp thời phối hợp với Sở Công Thương để triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan.

