Thúc đẩy các dự án phát triển điện lực, năng lượng trên địa bàn Nghệ An
Ngày 26/8/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 8855/UBND-CN yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tập trung thúc đẩy các dự án phát triển điện lực, năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tại Công văn 8855/UBND-CN về việc thúc đẩy phát triển các dự án điện lực, năng lượng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 6347/BCT-VNL ngày 22/8/2025 của Bộ Công Thương, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; định kỳ trước 20 hàng tháng (hoặc đột xuất) tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương về tình hình, tiến độ triển khai.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện tham mưu các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án điện thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nhất là đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; khẩn trương, nghiêm túc báo cáo lộ trình, trình tự thủ tục thực hiện cụ thể đối với việc tham mưu lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5822/UBND-CN ngày 20/6/2025.
Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, tập trung thực hiện và kịp thời phối hợp với Sở Công Thương để triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan.
Trước đó, tại Công văn số 6347/BCT-VNL ngày 22/8/2025, Bộ Công Thương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các cơ quan chức năng ở địa phương và các chủ đầu tư dự án có liên quan bám sát các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ đề ra để khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ.
Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng, điện lực, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng, dầu thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được quy hoạch.
Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình năng lượng, điện, hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng, dầu theo quy định của pháp luật về đất đai. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án theo quy định.
Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, điện, hạ tầng, dự trữ, cung ứng xăng, dầu, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định...