Kinh tế

Mở khóa đào tạo "Quản lý năng lượng" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Công Thương Nghệ An giao Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam và Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương dự kiến tổ chức khóa đào tạo "Quản lý năng lượng" trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025.