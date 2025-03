Kinh tế Nghệ An có 38 cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn phải kiểm kê khí thải Đến ngày 10/3/2025, 38 cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn trên địa bàn phải nạp báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở giai đoạn 2024-2025.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, yêu cầu trên xuất phát từ quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng như các Thông tư, Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước khi đưa vào lò xử lý theo công nghệ đốt, rác thải sinh hoạt tập trung tại thị xã Hoàng Mai vẫn phải phân loại thô sơ nên hiệu quả chưa cao và nguy cơ phát sinh khí mê -tan cao. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn giai đoạn 2024-2025, tương ứng với mức phát thải khí nhà kính lớn phải kiểm kê để báo cáo, có 2.166 cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn. Trong đó, lĩnh vực Công thương chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.805 cơ sở; lĩnh vực Giao thông vận tải 75 cơ sở; lĩnh vực Xây dựng 229 cơ sở và Tài nguyên Môi trường 57 cơ sở.

Hiện tại, Khu xử lý rác thải tập trung tại phường Long Sơn, TX Thái Hoà chưa có tên trong danh mục phải kiểm kê nhưng đây là một trong những điểm tiềm ẩn phát sinh phát thải khí nhà kính lớn khi mỗi ngày có gần 100 tấn rác thải tập trung về đây. Ảnh: Nguyễn Hải

“ Tại Nghệ An, theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2024 - 2025, có 38 cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng (TOE) lớn và phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính cấp cơ sở, tăng 9 cơ sở so với giai đoạn 2022-2023. Trong đó, lĩnh vực Công thương có 23 cơ sở, lĩnh vực Tài nguyên môi trường 1 cơ sở; lĩnh vực Xây dựng có 5 cơ sở và Giao thông vận tải có 8 cơ sở.

Hiện tại, cơ sở có mức tiêu thụ năng lượng lớn nhất tỉnh Nghệ An là Nhà máy xi măng Sông Lam 1, thuộc Tập đoàn The Vissai tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương với 367.090 TOE; cơ sở tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 là Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) với 182.500 TOE; tiếp theo đó là các nhà máy sản xuất xi măng, sản xuất tôn thép, dệt may, giao thông vận tải, chế biến nhựa và thực phẩm…

Lĩnh vực Giao thông vận tải cũng thải khí nhà kính ra môi trường nên các doanh nghiệp thi công phải kiểm kê để đóng lệ phí. Ảnh: Nguyễn Hải

Các cơ sở phải gửi báo cáo trước ngày 10/3/2025 để thẩm định; song song với đó phải hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.