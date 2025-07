Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Đàn

Cử tri xã Nghĩa Đàn cùng với 6 xã khác phản ánh, kiến nghị 34 vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và an sinh xã hội.

Sáng 14/7, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An được bầu tại đơn vị bầu cử số 2: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và ông Vi Văn Sơn - Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Đàn.

Cùng tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và đông đảo cử tri 7 xã.