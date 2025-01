Thời sự Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát năm 2025 Sáng 10/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng, phó phòng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cùng Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều kết quả nổi bật, tích cực

Năm 2024, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng với sự đổi mới, chủ động, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 9,01%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 3,2 tỷ USD, năm thứ 4 liên tiếp vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu ngân sách đạt 25.517 tỷ đồng, đứng thứ 17 toàn quốc, đạt 160,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 66.882 tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 1,749,6 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành của cả nước.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông và công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh ủy đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, nghiêm túc.

Tập trung cụ thể hóa nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổ chức tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Phạm Trọng Hoàng trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, quản lý, phát triển đảng viên, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát nhiều nội dung quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điểm sáng dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn vốn chậm.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Hoài An trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phối hợp xử lý công việc giữa các cấp, các ngành và năng lực chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Một số trường hợp cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương. Hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên của ủy ban kiểm tra các cấp chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương Lữ Văn May trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, địa phương đã trình bày các tham luận tập trung làm rõ những kết quả; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất những giải pháp, biện pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Đổi mới tư duy, cải cách phương thức quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khái quát tình hình năm 2024 và nhấn mạnh, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả của năm 2024 đạt được dựa trên cơ sở tỉnh đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý thức, trách nhiệm trong xây dựng đảng bộ; thực hiện nghiêm túc, đúng các nguyên tắc tổ chức, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tối đa dân chủ để thực hiện các nhiệm vụ được giao; sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh tiếp tục bám sát tinh thần có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực, địa bàn và hỗ trợ những người dân gặp khó khăn.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm hết sức quan trọng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; đây cũng là năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị và mong muốn toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, các quy chế làm việc; thường xuyên phát huy dân chủ, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ của năm 2025.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để phấn đấu và hoàn thành mức cao nhất; các nội dung quan trọng kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này phải trên tinh thần đổi mới tư duy, thích ứng với tình hình mới, tư tưởng mới, trước hết đổi mới tư duy trong quản lý kinh tế. Nghệ An phải cùng với các địa phương trong cả nước thực hiện mạnh mẽ và có kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước.

Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An phải là một trong những địa phương có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Muốn làm được việc này, từng tổ chức đảng, đặc biệt là các cấp uỷ viên lãnh đạo, người đứng đầu phải tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Gợi mở cho các cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ này, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, xác định năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, chúng ta phải quyết tâm thực hiện được mục tiêu đạt mức tăng trưởng từ 9,5-10,5%, riêng UBND tỉnh quyết tâm tăng trưởng không dưới 10%.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An có cơ sở thực hiện được mục tiêu trên vì tỉnh có các cơ chế, chính sách Trung ương dành cho; sự tháo gỡ vướng mắc về luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; nguồn lực mà tỉnh đã huy động được trong thời gian qua.

"Chúng ta không chạy theo tăng trưởng thuần tuý, tăng trưởng phải gắn liền với nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập của người dân, thực hiện được mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, quan tâm những người nghèo, đặc biệt tại vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Trước ngày 31/8/2025, phấn đấu hoàn thành Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn", Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung, cơ chế, chính sách trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 137 của Quốc hội, Nghị quyết số 36 của Quốc hội để tạo nguồn lực, động lực cho sự phát triển của tỉnh. Tập trung huy động nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm hạ tầng chiến lược như Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và xác định các dự án trọng điểm khác.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách, trong đó đặc biệt là cải cách về phương thức quản lý theo chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm là thay đổi tư duy, chuyển từ phương pháp quản lý nhà nước cứng nhắc phương pháp quản lý linh hoạt, hiệu quả, chủ động, tăng cường phân cấp để khơi thông các nguồn lực phát triển, giải phóng sức sản xuất.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thay đổi phương thức quản lý, đó là: Kiên quyết từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, chuyển từ tư duy tiền kiểm sang hậu quả, quản lý theo kết quả, phân bổ nguồn lực ngân sách theo kết quả đầu ra.

Cùng đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì đâu đó vẫn còn cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, còn những sai phạm.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng, tỉnh cần tiếp tục tận dụng các cơ hội để thu hút đầu tư theo cách tiếp mới, phải tạo ra được nhiều không gian cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Cùng đó, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội để giữ ổn định, tạo điều kiện cho thực hiện mục tiêu phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp chuẩn bị các nội dung, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, trong đó chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng văn kiện đại hội, nhân sự phải chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng đó, tăng cường thông tin tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội trong thời gian trước, trong và sau đại hội.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cấp uỷ, chính quyền các cấp, ngành phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả, có hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương để làm sao có bộ máy hoạt động đảm bảo "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả".

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo mục tiêu cốt lõi là giảm sức cản, giảm rào cản, giảm ràng buộc ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Sau khi sắp xếp, năng lực, tính chịu trách nhiệm trong các cơ quan, tổ chức, đối với người đứng đầu phải cao hơn.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân và 2 tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trước hết phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay, làm hộ. Người đứng đầu cấp uỷ không làm thay nhưng phải chịu trách nhiệm toàn diện về lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Trong công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời, đặc biệt là chủ động phát hiện những sơ sở, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, không để xảy ra vi phạm rồi mới đi xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao, tiếp công dân, giao ban khối nội chính để nắm bắt tình hình trên địa bàn; chủ động ứng phó với các tình huống, không để bị động, không để bất ngờ, nhất là địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm; chủ động xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, có dư luận, không để ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt không để ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Nhấn mạnh chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, ngành quan tâm chăm lo, chuẩn bị điều kiện cho người dân đón Tết an vui, lành mạnh, an toàn, đầy đủ, đảm bảo ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Cờ và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 Đảng bộ cấp trên cơ sở vì đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, cấp ủy, chính quyền, ngành quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên tặng quà gia đình chính sách, người lao động, đối tượng yếu thế. Tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, vui tươi. Đảm bảo đầy đủ hàng hoá, dịch vụ, ổn định giá cả, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân và 2 tập thể của tỉnh Nghệ An vì có thành tích tiêu biểu, điển hình, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; tặng Cờ và Bằng khen cho 2 Đảng bộ cấp trên cơ sở vì đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 117 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.