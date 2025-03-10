Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 3 Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục chương trình làm việc toàn khóa ngày thứ 3.

Tại phiên làm việc Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

3 đại biểu dự khuyết, gồm: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Hoàng Văn Bộ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận, góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các tham luận tập trung các nội dung về một số giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đại biểu Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và định hình bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch biển “xanh - sạch - đẹp - thân thiện - giàu mạnh, văn minh - hiện đại” và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tổng hợp phần thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp phần thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật... )