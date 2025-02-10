Thời sự Danh sách đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 30 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường

Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục chương trình làm việc.

Trên cơ sở thống nhất số lượng, cơ cấu, danh sách, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thành Cường



Kết quả, Đại hội đã bầu 30 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.