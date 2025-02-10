Danh sách đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 30 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục chương trình làm việc.
Trên cơ sở thống nhất số lượng, cơ cấu, danh sách, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Kết quả, Đại hội đã bầu 30 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
DANH SÁCH 30 ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
1. Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.
2. Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
3. Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
5. Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
6. Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
7. Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
8. Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
9. Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
10. Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
11. Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.
12. Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
13. Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh.
14. Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
15. Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh.
16. Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc.
17. Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
17. Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
19. Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
20. Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
21. Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
22. Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.
23. Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.
24. Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.
25. Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
26. Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.
17. Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu.
28. Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương.
29. Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.
30. Hồ Thị Thùy Trang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Nghệ An.