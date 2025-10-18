Xây dựng Đảng Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống: Từ ý chí chính trị đến hành động cụ thể Với tinh thần chủ động, khẩn trương, không có độ trễ, sau đại hội, các cấp ủy trong toàn tỉnh đang tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, biến ý chí chính trị từ đại hội thành hành động cụ thể...

Lãnh đạo xã Minh Châu trao đổi với cán bộ xóm về triển khai, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Ảnh: Mai Hoa

Hành động cụ thể

Một minh chứng thể hiện rõ sự chủ động của các cấp ủy trong nhiệm kỳ này, chính là trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội đã đồng thời xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Như vậy, ngay sau đại hội có thể bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa đưa nghị quyết vào cuộc sống; khẳng định sự đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ở xã Minh Châu, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết bằng các kế hoạch bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Từng chương trình hành động được phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí Thường trực, Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, tạo nên cơ chế vận hành đồng bộ, tránh chồng chéo, hình thức.

Trước mỗi kế hoạch, xã tiến hành rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng, “soi rọi” vào yêu cầu phát triển của tỉnh và cả nước, từ đó gắn mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết với điều kiện thực tiễn. Ví như kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 được lồng ghép các tiêu chí nghị quyết đại hội, như về thu nhập, môi trường, y tế, giáo dục, nước sạch, giảm nghèo… để cụ thể hóa bằng lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng.

Cán bộ, công chức xã Minh Châu trong giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Quang Hồng, một trong những đổi mới nổi bật, là các kế hoạch không chỉ được thông qua Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã mà còn được lấy ý kiến ban cán sự xóm - nơi gần dân, sát dân nhất, nhằm phát huy trí tuệ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn xã hội. Xã đồng thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, thành lập các ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, gắn trách nhiệm đến từng tổ chức, cá nhân.

Trên nền tảng đó, xã Minh Châu tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác lợi thế, phấn đấu có thêm 6 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, vừa nâng cao thu nhập, vừa khẳng định thương hiệu địa phương; đồng thời, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo xã Hoa Quân tìm hiểu hiệu quả mô hình trồng bưởi hữu cơ trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Hoa Quân, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt được thể hiện rõ nét ngay sau đại hội. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, điểm nổi bật trong cách làm của xã Hoa Quân là không chờ đợi, không gián đoạn công việc, mà chủ động vừa hoàn thiện chương trình, đề án, vừa triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung vận hành, triển khai 10 công trình, dự án trọng điểm của nhiệm kỳ, như khởi công trường mầm non 15 tỷ đồng; phối hợp nhà đầu tư xây dựng trạm y tế xã hơn 12 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông dở dang trước khi sáp nhập.

Cùng với đó, xã cũng chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, gắn với quy hoạch 2 khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy, với hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 77 hộ thực hiện tái định cư.

Lãnh đạo xã Hoa Quân tìm hiểu việc tiêu thụ sản phẩm hoa lý trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, xã Hoa Quân tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ, trong đó, chú trọng thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững bằng thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, thành lập các hợp tác xã phù hợp với tiềm năng của địa phương; quy hoạch cụm công nghiệp, khu đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư… Tất cả thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, minh chứng cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đưa nghị quyết thực sự thấm sâu vào đời sống nhân dân.

Mô hình trồng bưởi hữu cơ tại xã Hoa Quân. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở mục tiêu trọng tâm xây dựng phường có kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị văn minh, hiện đại; ngay sau Đại hội, Đảng bộ phường Hoàng Mai đã tập trung triển khai các khâu đột phá về ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai khảo sát giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đường kết nối trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Nguyễn Hữu An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai: Tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển và các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra trùng với các khâu đột phá được phường xác định, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Hoàng Mai tự tin hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng công việc, công trình, mục tiêu cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy phường đã quán triệt sâu rộng nghị quyết, thống nhất nhận thức, khơi dậy ý chí hành động trong toàn hệ thống chính trị. Phường tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ dân tốt hơn; hoàn thiện quy hoạch phát triển không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Hoàng Mai I, II; tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; các tuyến kết nối vùng như đường tránh Dự án AFD, đường du lịch ven biển, đường N3 Khu công nghiệp Hoàng Mai 1…

Song song đó, phường Hoàng Mai tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính tri vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Những bước đi bài bản, quyết liệt ấy là minh chứng sinh động cho quyết tâm chính trị của Đảng bộ phường Hoàng Mai trong việc biến ý chí đại hội thành hành động thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển mới.

Lãnh đạo tỉnh và phường Hoàng Mai kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường tránh, thuộc dự án AFD. Ảnh: PV

Quan tâm tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn

Để Nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả, nhiều cấp ủy cơ sở đã thẳng thắn kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn đang tác động trực tiếp đến tiến độ và chất lượng triển khai các mục tiêu nghị quyết.

Nổi bật là những khó khăn trong cơ chế tài chính và nguồn lực thực hiện; nhiều xã kiến nghị tỉnh tăng mức % nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để lại cho cấp xã phục vụ đầu tư phát triển trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ, xử lý các dự án chậm triển khai, nhất là những dự án mang tính động lực, có sức lan tỏa vùng, bởi đây chính là “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với người dân xã Hưng Nguyên Nam về tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Thực tiễn cho thấy, khi từng địa phương được khơi thông nguồn lực, giải phóng tiềm năng phát triển, thì toàn tỉnh mới có thể hình thành những vùng động lực tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đã xác định: Trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Cùng với đó, Trung ương và tỉnh cần nghiên cứu cơ chế bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đổi mới, sáng tạo” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vì sự phát triển chung của địa phương và nâng cao đời sống của nhân dân. Gắn với giải quyết bài toán thừa - thiếu cục bộ đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, nhất là nhiều xã đang thiếu cấp trưởng, cấp phó một số số vị trí và thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn chuyên sâu; tiếp tục phân cấp mạnh cho địa phương theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Liên quan vấn đề này, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp với khối lượng và cường độ công việc lớn hơn trước đây. Về phía trách nhiệm của tỉnh, bên cạnh đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cũng sẽ tích cực kiến nghị Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền 2 cấp, đồng thời, tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống không phải là khẩu hiệu, mà là thước đo chân thực nhất về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Khi nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình, đề án; khi mỗi chỉ tiêu gắn với trách nhiệm cá nhân; khi mọi hành động đều hướng về lợi ích Nhân dân- đó chính là lúc Đảng thực sự đồng hành cùng dân, vì dân.