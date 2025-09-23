Thứ Ba, 23/9/2025
Biến Nghị quyết thành động lực: Các xã, phường tập trung triển khai đề án phát triển kinh tế nhiệm kỳ mới

NPV - 23/09/2025 12:43
Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình, đề án, kế hoạch. Bên cạnh các nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cải cách hành chính, nhiều địa phương đặc biệt chú trọng xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế, với mục tiêu là khơi thông tiềm năng, phát huy lợi thế của không gian phát triển mới.
