Xây dựng Đảng Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 'tinh, gọn, mạnh' Cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định sự thành bại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Nhận thức rõ điều này, Nghệ An đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt là triển khai thành công mô hình chính quyền 2 cấp, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Đột phá từ khâu cán bộ

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và thách thức đan xen. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, gắn liền với chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra yêu cầu rất mới, toàn diện đối với công tác cán bộ.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là định hướng chiến lược cấp bách và lâu dài đối với sự phát triển của Nghệ An.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp (nhất là cấp chiến lược), Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, quy định nhằm cụ thể hóa và triển khai đồng bộ công tác cán bộ. Nhờ vậy, nhiều mặt công tác đã có chuyển biến tích cực.

Công tác tuyển dụng được thực hiện ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch, bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tuyển dụng mới 10.280 công chức, viên chức (gồm 224 công chức và 10.056 viên chức).

Công tác đánh giá cán bộ từng bước đổi mới theo hướng khoa học, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc và tín nhiệm của tập thể làm thước đo. Tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 97%, trong đó, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm dưới 20% đúng quy định.

Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc được tổ chức vào sáng 19/5/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An). Ảnh tư liệu: Võ Hải

Công tác quy hoạch cán bộ ngày càng nền nếp, bảo đảm cơ cấu hợp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đi vào thực chất. Tính trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có 487.121 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước và kỹ năng công tác.

Việc bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chủ động, có lộ trình, từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, chuẩn y 306 cán bộ; giới thiệu ứng cử 289 đồng chí; cho ý kiến hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch 261 đồng chí thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Chính sách cán bộ được chăm lo thường xuyên, góp phần tạo động lực, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời phát hiện, thẩm tra, xác minh, kết luận các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng trưởng thành, phần lớn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành được nâng lên đáng kể. Hiện tại, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và 98,4% cán bộ là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi cùng cán bộ, công chức xã Keng Đu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Việc đánh giá cán bộ chưa thực sự phản ánh đúng thực chất; ở một số nơi còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa gắn chặt với sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm của nhân dân. Công tác quy hoạch cán bộ có lúc chưa bảo đảm chất lượng, thiếu tính liên thông; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý còn thấp.

Đào tạo, bồi dưỡng chưa thật sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thời kỳ mới; luân chuyển, bố trí cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng còn chậm, thiếu mạnh dạn giao việc, chưa tạo điều kiện để cán bộ trẻ cọ xát với thực tiễn. Năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, một bộ phận còn hạn chế trong tư duy chiến lược, khả năng lãnh đạo, quản lý và điều hành kinh tế - xã hội. Đặc biệt, vẫn còn cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và niềm tin của nhân dân.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống và triển khai thành công mô hình chính quyền 2 cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, thiết nghĩ, tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản về công tác cán bộ để tạo sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bối cảnh mới. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Phải xác định rõ hơn tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với hoàn thiện đề án vị trí việc làm. Quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách cán bộ nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ toàn tâm, toàn ý, yên tâm công tác, nhất là cán bộ cấp xã và vùng khó khăn.

Đồng thời, đổi mới công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, tập trung vào các khâu then chốt: Thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ theo hướng cụ thể, khoa học, lấy hiệu quả, sản phẩm công việc và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chính. Kết quả đánh giá phải gắn chặt với việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, coi trọng đánh giá đạo đức, lối sống và tinh thần đấu tranh chống tiêu cực.

Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tính lâu dài, khả thi, làm rõ lộ trình phát triển và cơ chế rèn luyện. Kế hoạch đào tạo phải giúp cán bộ nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo lý luận và thực tiễn, chú trọng kỹ năng ứng dụng khoa học, công nghệ.

Cán bộ xã Đa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TL

Đẩy mạnh luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương. Coi trọng rèn luyện, thử thách cán bộ kinh qua thực tiễn ở cơ sở, thông qua việc tăng cường cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về xã, phường. Quy trình luân chuyển phải đảm bảo công bằng, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng và chính sách hỗ trợ kịp thời. Thực hiện nghiêm chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất về công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm. Xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, nhất quán trong toàn hệ thống chính trị.

Với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp đồng bộ, Nghệ An tin tưởng sẽ xây dựng thành công đội ngũ cán bộ "tinh, gọn, mạnh", đưa Nghị quyết Đại hội XX vào thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.