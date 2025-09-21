Thời sự Nghệ An: Quyết liệt cải cách hành chính và chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp và môi trường Trong bối cảnh vừa sắp xếp hợp nhất 2 sở, vừa thực hiện chính quyền 2 cấp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đặt ra quyết tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với khối lượng công việc tăng thêm, đầu mối nhiều hơn, chức năng, nhiệm vụ phức tạp hơn.

Lãnh đạo, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tổng thể để xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Quyết liệt rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết

Sau khi sáp nhập, hợp nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An có nhiều lĩnh vực quản lý, từ nông, lâm, thủy sản, đất đai, khoáng sản, môi trường, đến hàng loạt chính sách dân sinh, sản xuất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…

Cùng với đó, có nhiều nhiệm vụ thuộc cấp huyện trước đây chuyển thuộc Sở thực hiện. Trước bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của ngành.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An kiểm tra đột xuất việc xử lý văn bản trên hệ thống VNPT iOffice của phòng chuyên môn. Ảnh: Mai Hoa

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An - ông Lê Quang Huy nhấn mạnh: Chúng tôi xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ riêng của một bộ phận, mà là trách nhiệm xuyên suốt của toàn ngành; là điều kiện để bộ máy tinh gọn nhưng vẫn hiệu quả, để chính quyền 2 cấp không rơi vào tình trạng "tăng đầu mối, tăng thủ tục" mà ngược lại phải gần dân, phục vụ dân nhanh nhất, minh bạch nhất.

Bằng nhận thức đó, Sở đã tập trung chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa giấy tờ, đáp ứng chính quyền 2 cấp. Trong đó, nhiều thủ tục đã cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thời gian xử lý; 100% thủ tục hành chính được cắt giảm các giấy tờ tùy thân và không yêu cầu công dân phải xuất trình các giấy tờ tùy thân, giảm mạnh tình trạng trễ hẹn.

Đáng chú ý, có 7 thủ tục lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã được tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID, trong đó, có 1 thủ tục được tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến, không dùng văn bản giấy. Đó là cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y. Đây là bước đột phá, đặt nền móng cho dịch vụ công không giấy tờ - xu hướng tất yếu của chính quyền số.

Cán bộ Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý văn bản đi và đến trên hệ thống iOffice. Ảnh: Mai Hoa

Sở chủ động ban hành hàng loạt công văn hướng dẫn chi tiết cho cấp xã về các lĩnh vực đất đai, môi trường, trồng trọt, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai… Mỗi công văn là “sổ tay nghiệp vụ” để cán bộ xã bám vào triển khai. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” cho 130/130 xã và lập các nhóm hỗ trợ trực tuyến, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho cơ sở.

Ông Trần Văn Hiến - Chủ tịch UBND xã Văn Hiến thẳng thắn: “Từ ngày chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chuyển về xã rất nhiều. Cán bộ chuyên môn còn mỏng, nhiều nội dung mới, nếu không có sự hỗ trợ của cán bộ, công chức Sở Nông nghiệp và Môi trường thì xã khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, chính quyền các xã mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo và cán bộ, công chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường”.

Cán bộ, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An áp dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn. Ảnh: Mai Hoa

Hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc ngành là 382 thủ tục (324 thủ tục thuộc cấp tỉnh và 58 thủ tục cấp xã); trong đó, 100% đủ điều kiện đã cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 46 thủ tục lĩnh vực đất đai thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Cán bộ Sở được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã áp dụng xác minh danh tính điện tử qua VNeID, tạo thuận tiện cho người dân.

Chỉ riêng trong tháng 8/2025, ngành đã tiếp nhận 23.101 hồ sơ mới; trong đó, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức toàn trình đạt 100%, mức độ cả một phần và toàn trình hơn 62%.

Đặc biệt, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 90%, kết quả số hóa đạt gần 95% - con số thể hiện rõ quyết tâm của ngành trong xây dựng chính quyền điện tử, minh bạch, không giấy tờ.

Lãnh đạo xã Nghi Lộc trao đổi với người dân về quy trình xử lý thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Mai Hoa

Chị Trần Thị Huyền - một người dân ở xã Bích Hào cho biết: “Gia đình tôi trước đây, làm thủ tục gì cũng đi trực tiếp và chờ đợi nộp hồ sơ, mất thời gian và rất mệt mỏi. Nay làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ ngồi ở nhà nộp trực tuyến, tiện lợi hơn rất nhiều”.

Ông Nguyễn Bá Điệp - Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc cho biết: “Từ khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính phát sinh ở địa phương đều được giải quyết trước và đúng hạn. Đặc biệt, việc áp dụng phần mềm VBDLIS trong xử lý hồ sơ về đất đai, in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng được cơ sở dữ liệu về đất đai và được liên thông với cơ quan Thuế để chuyển thông tin địa chính trên môi trường điện tử không phải chuyển thuế trực tiếp. Đây là bước tiến thực sự của cải cách hành chính ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai”.

Xây dựng dữ liệu ngành

Cùng với quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; một điểm nhấn của ngành Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An là đã hoàn thành và bàn giao hơn 2 triệu dữ liệu thửa đất cho C06, Bộ Công an để đối khớp, làm sạch, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, quét bổ sung gần 16 vạn hồ sơ đất đai tại những địa bàn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, tránh tình trạng “khoảng trống dữ liệu”.

Hoàn thành đồng bộ dữ liệu đất đai tại 130 xã, phường về Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; chỉ đạo số hóa gần 1,9 triệu hồ sơ… Đây là bước đi quan trọng trong việc liên thông, tích hợp dữ liệu - nền tảng của chính quyền số.

Việc số hóa dữ liệu đất đai, ngoài mục tiêu lưu trữ hồ sơ địa chính, còn phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ vậy, nhiều thủ tục trước đây buộc người dân phải nộp giấy tờ bản cứng, nay đã giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn; không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ chứng minh nhân thân, tình trạng hôn nhân để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Các thủ tục về cư trú, biến động đất đai đã được tích hợp, giúp người dân chỉ cần nộp trực tuyến, không phải đi lại nhiều lần.

Ngành Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đang đẩy mạnh số hoá dữ liệu đất đai, vừa phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ địa chính, vừa phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu trong quản lý thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường…; từ hệ thống giám sát tàu cá, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, phần mềm theo dõi diễn biến rừng, đến hệ thống giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tất cả hướng đến một ngành Nông nghiệp và Môi trường “dữ liệu số, quản lý số, phục vụ số”.

Bên cạnh những nỗ lực, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, đa dạng, nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến nông dân, ngư dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa - những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Việc tạo tài khoản cá nhân để nộp hồ sơ trực tuyến vẫn là trở ngại lớn. Ngoài ra, tình trạng hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống liên thông, phần mềm chưa đồng bộ hoàn toàn đang trở thành rào cản khiến người dân còn e dè khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Nhận thức rõ những thách thức này, ngành Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tiếp tục đề ra yêu cầu tăng cường đào tạo, tập huấn cho cơ sở, đặc biệt là cán bộ cấp xã và người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhằm tiếp tục thay đổi thói quen từ “nộp hồ sơ giấy” sang “dịch vụ số”, hướng tới “chính quyền số” thực chất.

Đồng thời, hoàn tất đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai còn lại nhằm hoàn thành mục tiêu số hóa toàn tỉnh. Ngành cũng tiếp tục phối hợp Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện đồng bộ dữ liệu dân cư, đất đai, bảo đảm khai thác hiệu quả, phục vụ công tác quản lý và người dân...