Văn hóa Link xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 trên VTV1, các cụm rạp CGV Link xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 trên VTV1, các cụm rạp CGV và 22 màn hình lớn được lắp đặt khắp Hà Nội

Trực tiếp trên kênh VTV1 từ 6h00 sáng

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ Lễ kỷ niệm từ 6h00 đến 9h15 sáng ngày 2/9 trên kênh VTV1. Lịch phát sóng cụ thể:

6h00 - 6h25: Không khí trước Lễ kỷ niệm và thông tin về các cuộc diễu binh trong lịch sử.

6h25 - 8h45: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức.

8h45 - 9h15: Không khí sau Lễ kỷ niệm và hậu trường tập luyện.

Link xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 trên VTV1: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv1-1.html https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/vtv1-hd

Xem trực tuyến trên nền tảng số và các kênh khác

Sự kiện cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội có xác thực của báo điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài Truyền hình TP. HCM (HTV) sẽ tiếp sóng chương trình từ 6h00 đến 9h00 sáng. Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cung cấp góc nhìn chuyên sâu với các phân tích về khí tài và lực lượng tham gia.

Link xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam: https://qpvn.vn/tv.html https://vtvgo.vn/channel/truyen-hinh-quoc-phong-viet-nam-1,103.html

Xem tại rạp chiếu phim CGV, Beta và Trung tâm chiếu phim quốc gia

Các cụm rạp CGV, Beta và Trung tâm chiếu phim quốc gia sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình lễ. Hệ thống màn hình LED tiêu chuẩn cao tại sảnh chính và các phòng chiếu sẽ được sử dụng để phục vụ người dân.

22 màn hình lớn được lắp đặt tại 18 vị trí trọng điểm Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn. Hệ thống này giúp người dân thuận tiện theo dõi sự kiện, đồng thời giảm áp lực tập trung đông người tại Quảng trường Ba Đình.

Ngoài ra, hơn 130 màn hình LED hiện có tại các điểm công cộng, trường học, cơ quan và sân vận động cũng được huy động để phát sóng sự kiện.

Thành phố triển khai hệ thống loa truyền thanh riêng, đảm bảo phát sóng hiệu lệnh, nhạc nghi lễ và hành khúc một cách đồng bộ dọc theo toàn tuyến diễu binh, diễu hành dài khoảng 10 km.