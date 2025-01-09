Văn hóa Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 trên toàn quốc Lịch trình bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên toàn quốc, với hơn 30 địa phương đồng loạt tổ chức.

Dự kiến, tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều sẽ tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại Hà Nội: 6 điểm bắn pháo hoa tối 2/9

Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa vào lúc 21h00, kéo dài 15 phút. Trong đó, 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

4 điểm còn lại tại Công viên Thống Nhất, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán. Mỗi điểm sử dụng khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp.

Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại TP. Hồ Chí Minh: 4 điểm bắn với 3 tầm cao

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 4 điểm bắn vào lúc 21h00. Các điểm bắn tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp duy nhất tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại các tỉnh thành miền Bắc: Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng

Hưng Yên: Bắn pháo hoa từ 20h - 21h ngày 2/9 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh và Công viên Kỳ Bá.

Quảng Ninh: Tổ chức từ 20h ngày 29/8 tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy.

Hải Phòng: Bắn pháo hoa tại Quảng trường Nhà hát Thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối 2/9.

Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại các tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Thanh Hóa: Bắn pháo hoa tầm thấp lúc 21h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn. Tổ chức thêm điểm tại Khu đô thị Vinhomes Star City vào ngày 29/8.

Hà Tĩnh: Bắn pháo hoa tầm cao lúc 21h00 ngày 2/9 tại Quảng trường Thành Sen.

Quảng Trị: Bắn pháo hoa lúc 21h50 ngày 2/9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh.

Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Gia Lai, An Giang, Đồng Nai

Gia Lai: Bắn pháo hoa tầm cao lúc 21h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

An Giang: Bắn pháo hoa tầm thấp lúc 19h00 ngày 2/9 tại phường Rạch Giá và đặc khu Phú Quốc.

Đồng Nai: Bắn pháo hoa tại công viên Quảng trường tỉnh và hồ Suối Cam vào tối 2/9.

Lịch bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9/2025 tại Đồng bằng sông Cửu Long: Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau

Tây Ninh: Bắn pháo hoa lúc 21h00 ngày 2/9 tại 2 phường Long An và Tân Ninh.

Cần Thơ: Bắn pháo hoa lúc 21h30 ngày 2/9 tại 3 địa điểm: Công viên Tây Đô (tầm cao), Công viên Xà No và Khu đô thị 5A (tầm thấp).

Cà Mau: Bắn pháo hoa lúc 20h30 ngày 2/9 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển và quảng trường Hùng Vương.