Kinh tế Thời tiết Hà Nội ngày Quốc khánh 2/9 cực kỳ thuận lợi Dự báo thời tiết Hà Nội ngày Quốc khánh 2/9 cực kỳ thuận lợi. Trời không mưa, nắng nhẹ, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân đón xem lễ diễu binh, diễu hành.

Thời tiết Hà Nội 2/9: Không mưa, trời nắng đẹp phục vụ Lễ diễu binh

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội trong đêm 1/9 và sáng ngày 2/9 rất thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm. Cụ thể, từ 18h đến 22h tối 1/9 không mưa. Suốt đêm, khả năng mưa rất thấp.

Sáng 2/9, thời tiết được dự báo đẹp với xác suất mưa dưới 20%. Nếu có, lượng mưa sẽ rất nhỏ và nhanh kết thúc. Trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26-30 độ C.

Lưu ý đặc biệt về tầm nhìn cho các hoạt động bay

Một lưu ý quan trọng là vào sáng sớm, trời nhiều mây với trần mây thấp. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, đặc biệt đối với các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Lịch trình chi tiết Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Chương trình cụ thể như sau:

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h05: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 - 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Từ sáng 1/9, đông đảo người dân và du khách đã bắt đầu đổ về khu vực trung tâm Hà Nội để chờ đón sự kiện trọng đại. Ban tổ chức khuyến nghị người đi xem nên mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, mũ nón hoặc ô để che nắng.

Tối 2/9: Bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm

Kết thúc ngày kỷ niệm, tối 2/9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình và công viên Thống Nhất.

Dự báo thời tiết đẹp cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thưởng thức màn bắn pháo hoa.