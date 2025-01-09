Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 1/9: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 1/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 26 – 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 26 – 29oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 14-16 độ vĩ Bắc nâng trục lên phái Bắc và hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.