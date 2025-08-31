Kinh tế Nghệ An có 27 hồ chứa ở mức báo động 1, mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn Do liên tục có mưa lớn trong những ngày qua, hiện nay, địa bàn Nghệ An có 27 hồ chứa đang ở mức báo động 1, mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn.

Clip: Văn Trường

Hồ chứa nước Vệ Vừng ở xã Quang Đồng, đang mở mức nước báo động 1. Ảnh: Văn Trường



Hồ chứa nước Vệ Vừng, nằm trên địa bàn xã Quang Đồng, có dung tích hơn 18 triệu mét khối, hiện đang chịu ảnh hưởng từ bão số 5. Từ ngày 25/8, mực nước trong hồ đã đạt mức báo động cấp 1. Hiện nay, hồ đã đầy và nước đang chảy qua tràn chính với mức cao hơn 50 cm so với mặt tràn.

Ông Ngô Xuân Trang - Cụm trưởng Cụm Thủy lợi Hồ Nam cho biết: "Tại hồ chứa Vệ Vừng những ngày mưa lớn này luôn có 4 công nhân túc trực 24/24 giờ để theo dõi, quan trắc nguồn nước và vận hành điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa".

Lòng hồ chứa nước hồ Vệ Vừng đã đầy nước. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Văn Hòa - Trưởng phòng Kỹ thuật công trình, thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc cho biết: Hiện tại, công ty có 23 hồ chứa trên địa bàn đã đầy nước, trong đó, có 17 hồ đạt mức báo động 1. Đặc biệt, một số hồ chứa chưa được nâng cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn mới, nhiều công trình đã xuống cấp với thân đập bị tổ mối, như hồ chứa Bà Da ở xã Hùng Châu và hồ Mả Tổ ở xã Bình Minh.

Khu vực tràn hồ chứa Vệ Vừng vượt 50 cm chảy tự do. Ảnh: Văn Trường

Trước thực tế các hồ chứa đầy nước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc đã chỉ đạo lực lượng công nhân túc trực 24/24 giờ để theo dõi mực nước, giám sát hiện trạng đập và ngăn không cho người dân qua lại các khu vực tràn xả nước. Đồng thời, công ty cũng thường xuyên cập nhật tình hình mực nước và thông báo đến chính quyền địa phương để có các biện pháp kịp thời ứng phó.

Đặc biệt, đối với 2 hồ chứa đã xuống cấp, gồm hồ Bàu Da tại xã Hùng Châu và hồ Mả Tổ tại xã Bình Minh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để sẵn sàng triển khai phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, công tác quản lý và vận hành các hồ chứa được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho hồ, đập. Các phương án di dời người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm cũng đã được chủ động nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Thời điểm này, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam có 13/13 hồ chứa đã đầy nước, trong đó, có 10 hồ ở mức báo động 1. Những hồ chứa lớn như hồ Khe Gỗ (5 triệu m³), hồ Lách Bưởi (2,1 triệu m³) ở xã Văn Kiều, hồ Tràng Đen ở xã Nam Đàn với dung tích 2,7 triệu m³... các hồ này đều vượt tràn từ 20-50 cm.

Ông Bùi Văn Hào - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam cho biết: Đơn vị đã triển khai các phương án ứng phó, bao gồm việc phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ để quản lý, vận hành các hồ chứa, bảo đảm an toàn. Công ty cũng duy trì việc kiểm tra thường xuyên các công trình để phát hiện kịp thời và xử lý các nguy cơ có thể gây mất an toàn.

Hồ Vực Mấu hiện đã đầy nước đang tiến hành xả. Ảnh: Văn Trường

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 1.061 hồ chứa lớn, nhỏ. Trong đợt mưa vừa qua, có đến 909 hồ chứa đầy nước, trong đó, 83 hồ do doanh nghiệp Nhà nước quản lý và 826 hồ do các địa phương quản lý. Trong số này, 27 hồ đã đạt mức báo động 1.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Trước tình hình mưa lớn, nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh dâng cao. Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy lợi, các địa phương có hồ chứa cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình mực nước, thân đập, kiểm tra hệ thống đo mưa cũng như hệ thống tự động mở cửa tràn đối với các hồ lớn, nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý những nguy cơ gây mất an toàn cho công trình.

Hiện nay, một số hồ lớn hiện đang tiến hành xả lũ để giảm áp lực nước trong các hồ chứa. Từ ngày 29/8 đến nay, hồ chứa Vực Mấu ở phường Hoàng Mai, đang tiến hành xả cửa số 3 với lưu lượng xả 65,8 m3/s. Trước đó, từ ngày 21 đến ngày 28/8 hồ chứa Sông Sào ở xã Nghĩa Lâm xả với mực nước 60 m3/s đảm bảo mực nước hồ an toàn đạt cao trình 73,5/75,7m.

Một tràn hồ chứa ở xã Văn Kiều đã vượt mức báo động 1. Ảnh: Văn Trường

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, các đơn vị quản lý và chính quyền địa phương ở Nghệ An cần phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các biện pháp giám sát, kiểm tra hiện trạng công trình, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro mà còn đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.