Kinh tế Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

“Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bằng mọi giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng” - đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sau khi kiểm tra hiện trường dự án và làm việc với các đơn vị liên quan.



Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hiện trường Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đập chứa nước Cô Ba thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: Phú Hương



Nỗ lực hoàn thành các hạng mục dự án

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng có tổng mức đầu tư 2.948 tỷ đồng; đến nay luỹ kế vốn đã bố trí đạt 1.817.292 tỷ đồng, luỹ kế vốn đã giải ngân đạt 2.020,8 tỷ đồng; vốn đã bố trí năm 2025 là 764 tỷ đồng và vốn đã giải ngân năm 2025 đạt 100,293 tỷ đồng.

Trong dự án này, tỉnh Nghệ An được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao thực hiện hai nhiệm vụ là: Xây dựng hệ thống trạm bơm và kênh trạm bơm lấy nước từ sông Hiếu; Hợp phần đền bù, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) phần thuộc tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tiến độ xây dựng đập Cô Ba. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, Nghệ An đã hoàn thành GPMB lòng hồ Cô Ba, lòng hồ đập chính dưới cao trình +71,86m, hạ lưu đập phụ 3. Đồng thời, đang triển khai GPMB lòng hồ đập chính trên cao trình +71,86; trong đó tại các xã Tam Hợp, Nghĩa Mai đã hoàn thành; còn lại các xã Châu Bình, Quỳ Châu với diện tích dự kiến thu hồi 441,2 ha, di dời 78 hộ, dự kiến sẽ phê duyệt phương án trước ngày 30/9 và 30/11/2025.

Một số hạng mục khác như GPMB hạng mục Điều chỉnh kênh tiêu Châu Bình, hoàn trả các đường dân sinh dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Các khu tái định cư và khu sản xuất đều đang được triển khai...

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra xây dựng hệ thống kênh tiêu Châu Bình. Ảnh: Phú Hương

Tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo một số vấn đề vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

Hiện nay, nguồn kinh phí của UBND các xã để thuê tư vấn xác định giá cho dự án rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện GPMB. Một số thửa nguồn gốc đất chưa rõ ràng, khối lượng hồ sơ phải kiểm đếm, áp giá rất lớn; nhiều vị trí thửa đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chồng lấn, gây khó khăn trong công tác GPMB. Trong khi đó, UBND các huyện đã chấm dứt hoạt động từ ngày 1/7/2025. Mặc dù UBND các xã đã thành lập hội đồng bồi thường, tuy nhiên nhân sự thạo việc thiếu hụt.

Kênh tiêu Châu Bình chiều dài 8km, có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho vùng Châu Bình. Ảnh: Phú Hương

Giải quyết khó khăn, vướng mắc, thi công đúng tiến độ đề ra

Ngoài những vấn đề kể trên, quá trình thi công cũng bị kéo chậm lại do một số nguyên nhân khách quan.

Do việc tích nước lòng hồ sẽ làm ngập hơn 200ha keo người dân trồng trên vùng đất đã GPMB tại xã Châu Bình, nên mực nước cũ trong lòng hồ phải duy trì thêm 30 ngày (từ ngày 20/8 đến 20/9) nhằm tạo điều kiện để thu hoạch keo theo đề xuất của người dân và chính quyền địa phương.

Đoàn kiểm tra khu tái định cư sau đập phụ 1. Ảnh: Phú Hương

Trong thời gian triển khai thi công, mưa lớn kéo dài xảy ra thường xuyên, gây lũ lụt cục bộ tại nhiều khu vực, làm ảnh hưởng, cản trở thi công; đặc biệt cơn bão số 3 và cơn bão số 5 đã ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề. Các đơn vị cũng khó đẩy nhanh tiến độ do một số trạm bơm nằm trên địa hình dốc, đường vào thi công nhỏ hẹp, vận chuyển máy móc và vật tư rất khó khăn.

Tại một số điểm, điều kiện địa chất bất lợi buộc nhà thầu phải tạm dừng thi công để chờ điều chỉnh và phê duyệt biện pháp thi công phù hợp, làm ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi với người dân xã Châu Bình về việc xây dựng Khu nghĩa trang mới Kẻ Khoang. Ảnh: Phú Hương

Tại buổi làm việc, BQL dự án cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan khẩn trương bố trí đủ kinh phí cho UBND các xã thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất; chỉ đạo UBND xã Quỳ Châu, Châu Bình và Ban QLDA khu vực Quỳ Châu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau khi nghe kiến nghị của các địa phương, đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Đệ ghi nhận nỗ lực của các địa phương vùng dự án trong bối cảnh mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp. Đồng thời, yêu cầu BQL dự án phối hợp chặt chẽ với các xã vùng dự án giải quyết ngay các vấn đề còn vướng mắc, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/10.

Theo đó, tập trung triển khai xây dựng hoàn thành sớm nhất Khu nghĩa trang mới Kẻ Khoang (xã Châu Bình), đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước ở các điểm ngập úng. Kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí nguồn vốn để các xã chi trả cho đơn vị tư vấn xác định giá đất kịp thời, đúng quy định; rà soát xác định đúng đối tượng đền bù để đảm bảo công tác GPMB đúng quy định, sớm xây dựng và hoàn thiện các khu tái định cư, khu sản xuất cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ làm việc với các đơn vị liên quan. Ảnh: Phú Hương