Thời sự Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát Dự án hồ chứa nước Bản Mồng Ngày 1/4, Đoàn của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công trình đầu mối hồ chứa nước bản Mồng tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Uỷ viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng có công trình đầu mối và lòng hồ trải trên các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư 5.552 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án sẽ cấp nước tưới cho 18.858 ha đất nông nghiệp ven sông Hiếu (tưới tự chảy 4.551ha, còn lại động lực); cấp nước cho sông Cả về mùa kiệt khoảng 22m3/s; Kết hợp phát điện theo tưới với công suất lắp máy 45MW; Tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp, dân sinh và chăn nuôi; nuôi trồng thuỷ sản và cải tạo môi trường; Kết hợp giảm một phần lũ cho hạ du sông Hiếu.

Dự án được phân thành 4 hợp phần gồm: Hợp phần Công trình đầu mối do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư.

Hợp phần Bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư triển khi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Trong đó, trên địa bàn Nghệ An do Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư.

Hợp phần Các trạm bơm lấy nước từ sông Hiếu và hệ thống kênh, công trình trên kênh kèm theo do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư.

Hợp phần Nhà máy thủy điện (theo hình thức BOO) do Tổng Công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi làm chủ đầu tư.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, Thái Thị An Chung và đoàn công tác khảo sát tại vị trí Khu tái định cư Dốc 77, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Trước khi làm việc với các bên liên quan, đoàn đã tiến hành khảo sát trồng rừng thay thế tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương; kiểm tra tiến độ xây dựng Khu tái định cư dốc 77 tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Vị trí Khu tái định cư Dốc 77, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổng diện tích rừng được Quốc hội đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 544,77ha; trong đó UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 360,12ha thuộc lòng hồ; phần còn lại là 184,65ha đang trong quá trình thực hiện.

Về công tác trồng rừng thay thế, chủ đầu tư dự án đã nộp đủ số tiền hơn 36 tỷ đồng để trồng rừng thay thế theo Phương án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, Thái Thị An Chung và đoàn công tác khảo sát tại vị trí trồng rừng thay thế tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, diện tích đã thực hiện trồng và được nghiệm thu đến thời điểm hiện tại là hơn 330ha, đạt 41% diện tích được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích (805,27ha); đạt 62% diện tích đã chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (536,78ha).

Rừng keo tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương được trồng từ nguồn kinh phí chủ đầu tư Dự án hồ chứa nước Bản Mồng nộp để trồng rừng thay thế. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Tài nguyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các diện tích còn lại.

Liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường và các huyện liên quan tập trung, phân định công việc rõ ràng, chia giai đoạn thực hiện để hoàn thành đáp ứng tiến độ.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng lòng, đồng hành của các bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện dự án đạt được yêu cầu tiến độ hoàn thành vào ngày 31/12/2025, đảm bảo các mục tiêu đặt ra; đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An và các địa phương liên quan quan tâm chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với diện tích còn lại; đồng thời xử lý đất chồng chéo trong diện tích đất giải phóng mặt bằng; báo cáo làm rõ hơn quá trình triển khai kênh tiêu Châu Bình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An và các huyện liên quan đảm bảo công tác định cư, định canh cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án; thực hiện các thủ tục về đất đai để triển khai dự án thành phần hệ thống kênh và công trình trên kênh.