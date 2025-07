Kinh tế Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Nghệ An về việc tập trung hoàn thành Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1 Sáng 11/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung hoàn thành Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án Hồ chứa nước bản Mồng có tổng mức đầu tư 5.552 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An được giao thực hiện 2 nhiệm vụ là xây dựng hệ thống trạm bơm, kênh trạm bơm lấy nước từ sông Hiếu và hợp phần đền bù, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, lòng hồ Cô Ba (xã Châu Bình) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng dưới cao trình +71,86m và trên cao trình +71,86m, dự kiến sẽ thu hồi 390 ha.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thúy Vinh

Hiện Ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác kiểm đếm khoảng 3.496 thửa, phê duyệt 2 đợt với số tiền 23,9 tỷ đồng, thu hồi hơn 27 ha đất sản xuất thuộc xã Quỳ Châu và xã Châu Bình và đang chờ hướng dẫn để thành lập hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Xã Nghĩa Mai có 40,75 ha và xã Tam Hợp có 6,12 ha vùng lòng hồ đã hoàn thành công tác kiểm đếm, áp giá, lập hồ sơ.

Hiện nay, việc thi công đập phụ 1 đã cơ bản hoàn thành, phần khối lượng hợp long đã đắp đến cao trình đỉnh đập +81,2m, đảm bảo an toàn mùa lũ, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục này trước ngày 30/7/2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thúy Vinh

Hiện các đơn vị đang thi công đập phụ 3, phấn đấu đến ngày 30/7/2025 thi công vượt cao trình +76,40m để bảo đảm chống lũ chính vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết, hiện nay, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị thi công, địa phương phối hợp chặt chẽ để tập trung triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án; đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi 4 phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình đầu mối Dự án Hồ chứa nước bản Mồng được tổ chức vào ngày 19/8 tới. Yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát lại mực nước dềnh và khu vực ngập cục bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thúy Vinh

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án Hồ chứa nước bản Mồng trong thời gian gần đây. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi 4 cần rà soát, tính toán lại mực nước dềnh, quan tâm đến công tác an toàn trong phòng, chống thiên tai.

Toàn cảnh cụm công trình đầu mối hồ chứa nước bản Mồng. Ảnh tư liệu

Bộ cho phép Ban Quản lý cắm lại cọc mốc cho 13 khu liên quan đến hạ tầng, khu dân cư, khu vực đất sản xuất để chi tiết hóa khu vực cần thiết giải phóng mặt bằng; Tính toán tần suất để quản trị rủi ro thiên tai đối với vùng có khả năng xảy ra thiên tai đối với khu vực đất sản xuất, đất ở…