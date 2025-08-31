Chủ Nhật, 31/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 31/8: Có mưa to đến rất to và dông

PV 31/08/2025 04:30

Theo dự báo, ngày 31/8, Nghệ An trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 23 - 29oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

1.jpeg
Ảnh minh hoạ

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

- Nhiệt độ : 24 - 30oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

- Nhiệt độ : 25 - 30oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m ở khu vực Bắc bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 31/8: Có mưa to đến rất to và dông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO