Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 31/8: Có mưa to đến rất to và dông Theo dự báo, ngày 31/8, Nghệ An trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 23 - 29oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

Ảnh minh hoạ

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

- Nhiệt độ : 24 - 30oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

- Nhiệt độ : 25 - 30oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m ở khu vực Bắc bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.