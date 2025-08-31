Thời tiết Nghệ An ngày 31/8: Có mưa to đến rất to và dông
Theo dự báo, ngày 31/8, Nghệ An trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông.
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.
- Nhiệt độ : 23 - 29oC
- Độ ẩm : 85 - 95%
* Khu vực Trung du
Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.
- Nhiệt độ : 24 - 30oC
- Độ ẩm : 85 - 95%
* Khu vực Đồng bằng ven biển
Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.
- Nhiệt độ : 25 - 30oC
- Độ ẩm : 85 - 95%
* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư
Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
- Nhiệt độ : 25 - 29oC
- Độ ẩm : 90 - 95%
* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m ở khu vực Bắc bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.
* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.